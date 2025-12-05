Bodegón en Buenos Aires: el restaurante para comer sorretinos al estofado y a buen precio

Berenjenas al escabeche

Bife

Pizzas

Milanesas

Papas fritas

Tortilla

Pastas

Bife turista

Helado

Flan

Dónde queda Club Eros

Club Eros se encuentra en la zona céntrica de Palermo, sobre la calle Uriarte al 1600, uno de los barrios más reconocidos de Buenos Aires. Su localización estratégica facilita el arribo desde distintos puntos de la ciudad, mientras que su amplio horario de atención lo hace apto para asistir en cualquier momento de la jornada.