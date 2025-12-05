Bodegón en Buenos Aires: el restaurante para comer sorretinos al estofado y a buen precio
Ubicado en Palermo, deleita a los comensales desde hace más de dos décadas con sus platos abundantes y cargados de sabor. Los detalles en la nota.
Buenos Aires es conocido en el mundo entero no solo por sus imponentes arquitecturas y construcciones que le dan identidad y autenticidad, sino que también por su exquisito y amplio circuito gastronómico. Cada rincón de la ciudad ofrece no solo sabores únicos, sino también un ambiente acogedor que invita a quedarse y precios accesibles.
En el corazón de Palermo, Club Eros se presenta como uno de los grandes referentes de la cocina porteña. Con más de dos décadas de trayectoria, este recinto combina platos generosos, precios accesibles y un horario ininterrumpido que lo hace ideal para arribar en cualquier momento del día.
Las especialidades de Club Eros
Una de las grandes delicias de este restaurante son sus sorrentinos al estofado, plato elegido por la mayoría de los comensales que desfilan por el salón. Sin embargo, como buen bodegón porteño, cuenta con un amplio y exquisito menú:
- Berenjenas al escabeche
- Bife
- Pizzas
- Milanesas
- Papas fritas
- Tortilla
- Pastas
- Bife turista
- Helado
- Flan
Dónde queda Club Eros
Club Eros se encuentra en la zona céntrica de Palermo, sobre la calle Uriarte al 1600, uno de los barrios más reconocidos de Buenos Aires. Su localización estratégica facilita el arribo desde distintos puntos de la ciudad, mientras que su amplio horario de atención lo hace apto para asistir en cualquier momento de la jornada.
Cómo llegar a Club Eros
Llegar a Club Eros es sencillo gracias a su ubicación en el corazón de Palermo. Para los que prefieren trasladarse en auto, la zona cuenta con espacios de estacionamiento que facilitan el acceso.
Además, varias líneas de colectivo, como la 34, 39 y 55, tienen paradas a metros de este establecimiento gastronómico. Quienes usan transporte público pueden tomar la línea D del subte y descender en Plaza Italia, que queda a pocos pasos del restaurante.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario