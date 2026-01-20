Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 20 de enero
El Servicio Meteorológico Nacional espera otra jornada con buenas condiciones del clima, mientras se mantiene el alivio al calor.
Sin lluvias a la vista, la continuidad de la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prevé con buenas condiciones del clima, mientras que levemente comenzará a sentirse otra vez el calor, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Así, el martes se presenta con cielo despejado en la madrugada, algo nublado en la mañana y tarde, y ligeramente nublado en la noche; con temperaturas de entre 17 y 29 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
A partir del miércoles vuelve a sentir el calor en el AMBA. La jornada tendría cielo despejad en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; con una mínima de 19 grados y una máxima que treparía a 31.
Por el momento, el jueves sería la jornada más calurosa de la semana laboral, con cielo parcialmente nublado, acompañado de 20 grados para la mínima y 32 para la máxima.
El cierre de la semana sería todavía con buenas condiciones del clima, ya que el viernes tendría todavía cielo parcialmente nublado durante toda la jornada; con temperaturas de entre 22 y 32 grados.
El fin de semana sería con mucho calor en el AMBA: el sábados se anticipa con cielo parcialmente nublado y temperaturas de entre 21 y 34 grados; mientras que el domingo tendría cielo mayormente nublado, con 21 grados de mínima y 32 de máxima.
