Bodegón en Buenos Aires: el restaurante para los amantes de las milanesas
Con dos sucursales en la ciudad, este recinto es accesible gracias a su gran conexión con el transporte público. Conocé todos los detalles en la nota.
En Buenos Aires, la mayoría de los bodegones comparten el ADN porteño, aunque algunos logran sobresalir gracias a sus características únicas. Bodegón Núñez es uno de ellos: este espacio mantiene viva la cocina casera en sus dos sucursales de CABA, con porciones que no escatiman y un ambiente cálido que invita a volver en el futuro.
Con precios accesibles para el bolsillo, sus dos locales conservan una identidad familiar y sencilla, motivo por el cual se convirtió en un punto de encuentro perfecto para disfrutar de veladas acompañados por platos sabrosos. Este restaurante presenta locales en Núñez y Palermo, dos barrios bien conectados de la ciudad.
Las especialidades de Bodegón Núñez
La estrella indiscutida de Bodegón Núñez son las milanesas, reconocidas por su tamaño y sabor. Sin embargo, el menú va más allá y suma otras recetas tradicionales, abundantes y caseras, encargadas de deleitar el paladar de los más exigentes. Estas son algunas de las especialidades del restaurante:
- Empanadas
- Rabas rebozadas y crujientes
- Canelones con variedad de salsas
- Tortillas de papas
- Matambre a la pizza
- Ensaladas frescas y variadas
- Milanesa de tamaño extra grande
- Papas fritas
- Ensalada rusa
- Puré de papas
- Flan con crema o dulce de leche
- Copa helada con chocolate y oblea
Dónde queda Bodegón Núñez
Este recinto cuenta con dos espacios dentro de la Ciudad de Buenos Aires que mantienen la misma identidad y propuesta gastronómica. El primero se encuentra en el corazón de Núñez, en la calle Arribeños al 300, mientras que el segundo está ubicado en Cabrera al 4600, Palermo.
Los dos locales atienden todos los días en horarios de almuerzo y cena, al mismo tiempo que también ofrecen delivery, una alternativa práctica para quienes prefieren disfrutar del menú sin salir de casa.
Cómo llegar a Bodegón Núñez
Acceder al local de Núñez no presenta complicaciones. Una opción práctica es tomar la línea D del subte y bajar en la estación Congreso de Tucumán, desde donde se puede caminar hasta el restaurante. También circulan varios colectivos por la avenida Cabildo, como el 29, el 60 y el 130, que permiten llegar en pocos minutos.
En el caso del establecimiento de Palermo, el transporte público también ofrece alternativas cómodas. La línea B del subte llega hasta Medrano, punto desde el cual se puede arribar a pie. Además, líneas de colectivo como la 39, la 140 y la 168 conectan la zona con distintos barrios de la ciudad y dejan a escasa distancia del bodegón.
