Bodegón en Buenos Aires: el restaurante para los amantes de las milanesas

Cómo llegar a Bodegón Núñez

Acceder al local de Núñez no presenta complicaciones. Una opción práctica es tomar la línea D del subte y bajar en la estación Congreso de Tucumán, desde donde se puede caminar hasta el restaurante. También circulan varios colectivos por la avenida Cabildo, como el 29, el 60 y el 130, que permiten llegar en pocos minutos.

En el caso del establecimiento de Palermo, el transporte público también ofrece alternativas cómodas. La línea B del subte llega hasta Medrano, punto desde el cual se puede arribar a pie. Además, líneas de colectivo como la 39, la 140 y la 168 conectan la zona con distintos barrios de la ciudad y dejan a escasa distancia del bodegón.