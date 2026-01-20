Cambió el pronóstico en Buenos Aires y vuelve el calor con todo: qué pasa con las lluvias

De esta manera, el miércoles tendría cielo despejado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; junto a temperaturas que rondarán entre 19 y 31 grados.

De momento, el día más caluroso de la semana sería el jueves, con despejad en la madrugada, ligeramente nublado en la mañana, parcialmente nublado en la tarde y algo nublado en la noche; con 20 grados de mínima y 32 de máxima.

Para cerrar la semana, el SMN prevé un viernes con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, con una temperatura mínima de 22 grados y una máxima que se mantendrá en 31.

Se espera que el calor se sienta con fuerza el fin de semana. El organismo anticipa un sábado con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada; con temperaturas de entre 21 y 33 grados; mientras que el domingo arrancaría con cielo algo nublado y las marcas oscilarán entre 22 y 34 grados.