Cambió el pronóstico en Buenos Aires y vuelve el calor con todo: qué pasa con las lluvias
El clima se mantiene estable, pero el Servicio Meteorológico Nacional prevé un ascenso de las temperaturas en el AMBA. ¿Cuándo vuelven las lluvias?
La tendencia climática de los primeros días de la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) parece mantenerse con condiciones estables y temperaturas agradables, pero en ascenso, mientras que siguen sin registrarse lluvias ni tormentas, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Al igual que el lunes, este martes transcurrió con cielo ligeramente nublado y un calorcito para nada agobiante, con marcas de entre 17 grados para la mínima y 29 para la máxima.
Se espera que el termómetro comience a ir en ascenso a partir de este miércoles, mientras surgen dudas sobre cuándo regresarán las precipitaciones al AMBA.
Qué pasa con las lluvias y cuándo llega el calor al AMBA
De acuerdo con el SMN, la semana se mantiene con buenas condiciones del clima, sin lluvias para los próximos días. El cambio en el pronóstico del organismo para el AMBA contempla que empiecen a subir las temperaturas y que vuelvan a superar los 30 grados.
De esta manera, el miércoles tendría cielo despejado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; junto a temperaturas que rondarán entre 19 y 31 grados.
De momento, el día más caluroso de la semana sería el jueves, con despejad en la madrugada, ligeramente nublado en la mañana, parcialmente nublado en la tarde y algo nublado en la noche; con 20 grados de mínima y 32 de máxima.
Para cerrar la semana, el SMN prevé un viernes con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, con una temperatura mínima de 22 grados y una máxima que se mantendrá en 31.
Se espera que el calor se sienta con fuerza el fin de semana. El organismo anticipa un sábado con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada; con temperaturas de entre 21 y 33 grados; mientras que el domingo arrancaría con cielo algo nublado y las marcas oscilarán entre 22 y 34 grados.
