Bodegón en Buenos Aires: el restaurante imperdible de la Ciudad para probar sus milanesas
Ubicado en pleno corazón de Vicente López, este restaurante abre sus puertas de martes a domingos. Los detalles en la nota.
En el corazón de Vicente López se esconde uno de los bodegones más conocidos y emblemáticos de Buenos Aires: “La Normita Bodegón” se ganó un lugar entre los favoritos gracias a sus platos generosos, sabores caseros y ese clima familiar que hace sentir a cualquier comensal como en casa.
En un circuito compuesto por un amplio abanico de bodegones, este restaurante destaca por combinar porciones abundantes, precios accesibles al bolsillo y las mejores milanesas de la Argentina, convirtiéndose en una propuesta más elegidas por los fanáticos de la gastronomía porteña. Por otro lado, su estratégica ubicación lo hace accesible desde diferentes rincones de capital.
Las especialidades de "La Normita Bodegón"
Con un ambiente cálido y familiar, "La Normita Bodegón" se presenta como uno de los recintos más conocidos de Buenos Aires, con una propuesta amplia y exquisita. Estas son las especialidades de este restaurante de Vicente López:
- Empanadas fritas
- Raviolones
- Tapa de asado con papas
- Tortilla rellena
- Canelones
- Guiso de lentejas
- Fideos caseros
- Pastel de papas
- Milanesas
- Flan
- Helado
- Budín de pan
Dónde queda "La Normita Bodegón"
Ubicado en Lavalle al 1400, en pleno centro de Vicente López, el restaurante es de fácil acceso gracias a su cercanía con varias líneas de transporte público. Además, abre de martes a domingo, tanto durante el día como por la noche, siendo perfecto para almorzar o cenar.
Cómo llegar a "La Normita Bodegón"
Llegar a “La Normita Bodegón” es muy sencillo para quienes viajan desde diferentes puntos de CABA. Varias líneas de colectivo, como la 152, 161 y 184, tienen paradas a metros de este recinto. También es una opción llegar en auto, ya que la zona permite un acceso rápido y directo.
