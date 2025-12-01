Bodegón en Buenos Aires: el restaurante imperdible de la Ciudad para probar sus milanesas

En un circuito compuesto por un amplio abanico de bodegones, este restaurante destaca por combinar porciones abundantes, precios accesibles al bolsillo y las mejores milanesas de la Argentina, convirtiéndose en una propuesta más elegidas por los fanáticos de la gastronomía porteña. Por otro lado, su estratégica ubicación lo hace accesible desde diferentes rincones de capital.