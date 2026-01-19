Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 19 de enero
El Servicio Meteorológico Nacional prevé para el AMBA un inicio de semana con buenas condiciones del clima y temperaturas agradables.
De acuerdo con el pronóstico del tiempo extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no es esperan lluvias ni tormentas para los próximos días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), por lo que la semana iniciará con buen clima en general y temperaturas moderadas.
De esta manera, el lunes tendría cielo mayormente nublado en la madrugada, pasando a algo nublado en la mañana y tarde, y a despejado en la noche; junto con temperaturas de entre 14 y 25 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
La continuidad de la semana sería con esta tendencia de buenas condiciones y temperaturas agradables, lejos del calor intenso. El martes se anticipa con cielo algo nublado, una mínima de 17 y una máxima de 28 grados.
Para el miércoles, el organismo nacional prevé cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; mientras que el termómetro rondará entre 19 y 30 grados.
Desde entonces se espera un nuevo ascenso de las temperaturas, y el jueves tendría cielo parcialmente nublado en las primeras horas y mayormente nublado desde la tarde; con 20 grados de mínima y 31 de máxima.
Para cerrar la semana, el viernes sería con cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre una mínima de 20 grados y una máxima de 31.
