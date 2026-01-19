Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 19 de enero

Desde entonces se espera un nuevo ascenso de las temperaturas, y el jueves tendría cielo parcialmente nublado en las primeras horas y mayormente nublado desde la tarde; con 20 grados de mínima y 31 de máxima.

Para cerrar la semana, el viernes sería con cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre una mínima de 20 grados y una máxima de 31.