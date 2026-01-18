Bodegón en Buenos Aires: el restaurante bajo tierra en el que preparan las mejores comidas de la Ciudad

En pleno microcentro, "La Pipeta" es uno de esos clásicos que conserva su identidad. Con más de 60 años de trayectoria y un salón subterráneo, el restaurante combina historia, sabores y un clima familiar. Su estratégica ubicación lo convierte en una opción práctica para quienes trabajan en la zona o simplemente buscan un bodegón auténtico en el centro de la ciudad.