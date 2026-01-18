Bodegón en Buenos Aires: el restaurante bajo tierra en el que preparan las mejores comidas de la Ciudad
Con más de 60 años de historia, este tradicional y emblemático restaurante porteño se ubica en pleno microcentro. Los detalles en la nota.
Cada bodegón de Buenos Aires es el refugio perfecto donde la cocina casera, las porciones abundantes y los precios accesibles se fusionan entre sí para ofrecer experiencias altamente atrapantes. Es por este motivo que ganaron terreno durante los últimos años, imponiéndose ante las modas pasajeras.
En pleno microcentro, "La Pipeta" es uno de esos clásicos que conserva su identidad. Con más de 60 años de trayectoria y un salón subterráneo, el restaurante combina historia, sabores y un clima familiar. Su estratégica ubicación lo convierte en una opción práctica para quienes trabajan en la zona o simplemente buscan un bodegón auténtico en el centro de la ciudad.
Las especialidades de "La Pipeta"
El menú de "La Pipeta" ofrece una amplia variedad de opciones que se destacan por su sabor y abundancia, con entradas y aperitivos que rompen el hielo antes de darle paso al plato principal. Estas son algunas de las especialidades más pedidas del tradicional bodegón porteño:
- Milanesa de ternera con papas fritas
- Entraña a la parrilla
- Suprema de pollo
- Buñuelos de acelga
- Tortilla de papa
- Pasta fusilli con salsa de tomate y pesto
- Parrillada para dos personas
- Variedad de vinos seleccionados
- Flan casero con dulce de leche y crema
- Helado
- Budín de pan
Dónde queda "La Pipeta"
Ese bodegón está ubicado sobre la calle San Martín, a pocos metros de las principales arterias del microcentro porteño, en una zona de alto movimiento comercial y administrativo. Es por esto que se convirtió, desde hace décadas, en una opción práctica tanto para quienes trabajan cerca como para quienes recorren el centro por turismo o trámites.
El bodegón funciona de lunes a sábado y mantiene un horario que abarca desde las primeras horas del día hasta la noche. Esta flexibilidad lo transforma en un lugar elegido sin importar el momento de la jornada.
Cómo llegar a "La Pipeta"
Llegar a "La Pipeta" es simple y rápido usando transporte público, ya que el estacionamiento en la zona es escaso. Varias líneas de colectivo, como la 7, 8, 9, 23, 24, 45, 50, 99, 143 y 180, pasan por las inmediaciones. También se puede acceder en subte, con estaciones de las líneas B, C, D y E a pocas cuadras del restaurante.
