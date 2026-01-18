Lluvias en Buenos Aires: cuándo vuelven las precipitaciones y cómo sigue el calor
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó sus previsiones respecto al clima, lluvias y temperaturas en el AMBA para la nueva semana.
Se va otro fin de semana con buenas condiciones del clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), sin lluvias ni tormentas, y al parecer, se viene un alivio al calor en pleno enero, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El ingreso de un frente frío este sábado por la noche tuvo algunas amenazas de lluvias, pero solo derivó en que baraja levemente la temperaturas, rumbo a un domingo que tuvo nubosidad variable, con temperaturas de entre 19 y 28 grados.
El cierre del fin de semana se espera con una noche ventosa, que podría traer consigo otro descenso térmico de cara al inicio de la nueva semana. ¿Y las lluvias cuándo regresan al AMBA?
Cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires y cómo sigue el calor
De acuerdo con el pronóstico del tiempo extendido del SMN, no es esperan lluvias ni tormentas para los próximos días en el AMBA. Así, el lunes tendría cielo mayormente nublado en la madrugada, pasando a algo nublado en la mañana y tarde, y a despejado en la noche; junto con temperaturas de entre 14 y 25 grados.
La continuidad de la semana sería con esta tendencia de buenas condiciones y temperaturas agradables, lejos del calor intenso. El martes se anticipa con cielo algo nublado, una mínima de 17 y una máxima de 28 grados.
Para el miércoles, el organismo nacional prevé cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; mientras que el termómetro rondará entre 19 y 30 grados.
Desde entonces se espera un nuevo ascenso de las temperaturas, y el jueves tendría cielo parcialmente nublado en las primeras horas y mayormente nublado desde la tarde; con 20 grados de mínima y 31 de máxima.
Para cerrar la semana, el viernes sería con cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre una mínima de 20 grados y una máxima de 31.
