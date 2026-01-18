Lluvias en Buenos Aires: cuándo vuelven las precipitaciones y cómo sigue el calor

La continuidad de la semana sería con esta tendencia de buenas condiciones y temperaturas agradables, lejos del calor intenso. El martes se anticipa con cielo algo nublado, una mínima de 17 y una máxima de 28 grados.

Para el miércoles, el organismo nacional prevé cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; mientras que el termómetro rondará entre 19 y 30 grados.

Desde entonces se espera un nuevo ascenso de las temperaturas, y el jueves tendría cielo parcialmente nublado en las primeras horas y mayormente nublado desde la tarde; con 20 grados de mínima y 31 de máxima.

Para cerrar la semana, el viernes sería con cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre una mínima de 20 grados y una máxima de 31.