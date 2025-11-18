Bodegón en Buenos Aires: el restaurante que hace una tortilla enorme y riquísima
Ubicado en Caballito, este emblemático recinto porteño abre sus puertas de martes a domingos. Los detalles en la nota.
En el corazón de Caballito existe un espacio que se consolidó, durante el último tiempo, como uno de los recintos gastronómicos más emblemáticos e importantes de Buenos Aires: Bodegón Caballito. Con un ambiente cálido y familiar, el restaurante abre sus puertas de martes a domingos.
Sus mesas se llenan de sabores clásicos y opciones internacionales son una de las grandes atracciones de este restaurante, aunque la tortilla es una de las preparaciones más solicitadas, con una enrome porción y un precio amigable para el bolsillo de los comensales.
Las especialidades de Bodegón Caballito
La carta de Bodegón Caballito destaca por presentar diferentes preparaciones, que van desde exquisitas entradas hasta postres deliciosos para culminar la experiencia. Estas son las especialidades de este recinto porteño:
- Vacío
- Tortilla de papas
- Milanesa de carne con papas fritas
- Milanesa de carne napolitana con papas fritas
- Ñoquis con salsa rosa
- Provoleta con morrón y huevo frito
- Buñuelos de espinaca
- Rabas crocantes
- Helado
- Flan
- Budín de pan
Dónde queda Bodegón Caballito
El Bodegón Caballito se encuentra dentro del Club Caballito Juniors, sobre la calle Nicasio Oroño al 500, muy cerca del Parque Centenario. Su estratégica ubicación permite el acceso desde diferentes barrios de la ciudad, ya sea en auto, bicicleta o transporte público.
Cómo llegar a Bodegón Caballito
Llegar al Bodegón Caballito es muy sencillo. En colectivo, líneas como la 84, 92, 99, 106, 124, 172 y 181 pasan a metros del recinto. En tren, se puede bajar en la estación Caballito del Sarmiento, mientras que en subte la estación Primera Junta de la línea A queda a pocos pasos. Este amplio abanico de opciones facilita el acceso desde diferentes puntos de CABA.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario