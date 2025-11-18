Bodegón en Buenos Aires: el restaurante que hace una tortilla enorme y riquísima

Cómo llegar a Bodegón Caballito

Llegar al Bodegón Caballito es muy sencillo. En colectivo, líneas como la 84, 92, 99, 106, 124, 172 y 181 pasan a metros del recinto. En tren, se puede bajar en la estación Caballito del Sarmiento, mientras que en subte la estación Primera Junta de la línea A queda a pocos pasos. Este amplio abanico de opciones facilita el acceso desde diferentes puntos de CABA.