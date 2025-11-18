Arrancó la venta de pasajes de tren a Mar del Plata: los precios
Trenes Argentinos habilitó la venta de boletos para viajar a la Feliz durante enero, en el marco de la temporada de verano 2026.
De cara a la temporada de verano, Trenes Argentinos habilitó la venta de pasajes para los servicios que conectan Buenos Aires con Mar del Plata, uno de los corredores turísticos más concurridos del país. Con tarifas actualizadas y una programación ampliada, la empresa confirmó que durante los meses de mayor movimiento habrá más frecuencias, refuerzos especiales los fines de semana y una variedad de horarios para responder a la alta demanda entre Constitución y la Terminal Ferroautomotora marplatense sobre la avenida Pedro Luro.
Cabe destacar el esquema de verano traerá mejoras operativas y ventajas para quienes planifiquen con anticipación. Entre ellas, se destacan los descuentos para compras online y la posibilidad de obtener los tickets de manera digital, un sistema que cada año suma más pasajeros debido a su practicidad.
Para miles de veraneantes, el tren continúa siendo una de las alternativas populares más elegidas: más económico que el micro y más cómodo que viajar en auto en plena temporada, se consolida como un transporte clave rumbo a la costa atlántica.
Precios del tren Buenos Aires – Mar del Plata
Las tarifas varían según la fecha:
Hasta el 11 de diciembre
- Primera: $35.000
- Pullman: $42.000
Desde el 12 de diciembre (temporada de verano)
- Primera: $38.000
- Pullman: $45.000
Horarios del tren Buenos Aires – Mar del Plata Hasta el 11 de diciembre
Buenos Aires → Mar del Plata (lunes a viernes): 7:30 y 14:17
Mar del Plata → Buenos Aires (lunes a viernes): 1:11 y 14:21
Días sin servicio
- BA → MDP: martes, miércoles y jueves
- MDP → BA: miércoles y jueves
Desde el 12 de diciembre – Temporada de verano Lunes a viernes
- BA → MDP: 6:04 / 11:21 / 17:08
- MDP → BA: 1:11 / 14:21 / 16:10
Sábados
- BA → MDP: 6:12 / 11:33 / 17:13
- MDP → BA: 1:11 / 14:34 / 16:19
Domingos y feriados
- BA → MDP: 6:11 / 11:09 / 17:02
- MDP → BA: 1:11 / 14:05 / 15:57
Servicios de refuerzo
- Viernes: 17:08 (desde el 12/12, 14:17)
- Domingos: 22:53 (desde el 12/12, 23:40)
Cómo comprar pasajes de tren para viajar a Mar del Plata
Los tickets pueden adquirirse:
- En boleterías de Retiro, Constitución, Once y estaciones intermedias.
- A través de la web oficial de Trenes Argentinos, con 10% de descuento por compra online.
- Jubilados: 40% de descuento.
- Personas con CUD: viajan sin cargo (requiere reserva previa online).
Más datos del viaje en tren a Mar del Plata
El viaje completo tiene una duración estimada de entre 6 y 6 horas y media, dependiendo del servicio. Los trenes parten desde Plaza Constitución (Sector Hornos 25) y arriban a la Terminal de Mar del Plata (Av. Pedro Luro 4600).
