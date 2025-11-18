Arrancó la venta de pasajes de tren a Mar del Plata: los precios

De cara a la temporada de verano, Trenes Argentinos habilitó la venta de pasajes para los servicios que conectan Buenos Aires con Mar del Plata, uno de los corredores turísticos más concurridos del país. Con tarifas actualizadas y una programación ampliada, la empresa confirmó que durante los meses de mayor movimiento habrá más frecuencias, refuerzos especiales los fines de semana y una variedad de horarios para responder a la alta demanda entre Constitución y la Terminal Ferroautomotora marplatense sobre la avenida Pedro Luro.