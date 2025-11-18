MinutoUno

Arrancó la venta de pasajes de tren a Mar del Plata: los precios

Lifestyle

Trenes Argentinos habilitó la venta de boletos para viajar a la Feliz durante enero, en el marco de la temporada de verano 2026.

Arrancó la venta de pasajes de tren a Mar del Plata: los precios

De cara a la temporada de verano, Trenes Argentinos habilitó la venta de pasajes para los servicios que conectan Buenos Aires con Mar del Plata, uno de los corredores turísticos más concurridos del país. Con tarifas actualizadas y una programación ampliada, la empresa confirmó que durante los meses de mayor movimiento habrá más frecuencias, refuerzos especiales los fines de semana y una variedad de horarios para responder a la alta demanda entre Constitución y la Terminal Ferroautomotora marplatense sobre la avenida Pedro Luro.

Cabe destacar el esquema de verano traerá mejoras operativas y ventajas para quienes planifiquen con anticipación. Entre ellas, se destacan los descuentos para compras online y la posibilidad de obtener los tickets de manera digital, un sistema que cada año suma más pasajeros debido a su practicidad.

Para miles de veraneantes, el tren continúa siendo una de las alternativas populares más elegidas: más económico que el micro y más cómodo que viajar en auto en plena temporada, se consolida como un transporte clave rumbo a la costa atlántica.

Mar del Plata en Trenes Argentinos

Precios del tren Buenos Aires – Mar del Plata

Las tarifas varían según la fecha:

Hasta el 11 de diciembre

  • Primera: $35.000
  • Pullman: $42.000

Desde el 12 de diciembre (temporada de verano)

  • Primera: $38.000
  • Pullman: $45.000

Horarios del tren Buenos Aires – Mar del Plata Hasta el 11 de diciembre

Buenos Aires → Mar del Plata (lunes a viernes): 7:30 y 14:17

Mar del Plata → Buenos Aires (lunes a viernes): 1:11 y 14:21

Días sin servicio

  • BA → MDP: martes, miércoles y jueves
  • MDP → BA: miércoles y jueves

Desde el 12 de diciembre – Temporada de verano Lunes a viernes

  • BA → MDP: 6:04 / 11:21 / 17:08
  • MDP → BA: 1:11 / 14:21 / 16:10

Sábados

  • BA → MDP: 6:12 / 11:33 / 17:13
  • MDP → BA: 1:11 / 14:34 / 16:19

Domingos y feriados

  • BA → MDP: 6:11 / 11:09 / 17:02
  • MDP → BA: 1:11 / 14:05 / 15:57

Servicios de refuerzo

  • Viernes: 17:08 (desde el 12/12, 14:17)
  • Domingos: 22:53 (desde el 12/12, 23:40)

Cómo comprar pasajes de tren para viajar a Mar del Plata

Los tickets pueden adquirirse:

  • En boleterías de Retiro, Constitución, Once y estaciones intermedias.
  • A través de la web oficial de Trenes Argentinos, con 10% de descuento por compra online.
  • Jubilados: 40% de descuento.
  • Personas con CUD: viajan sin cargo (requiere reserva previa online).

Más datos del viaje en tren a Mar del Plata

El viaje completo tiene una duración estimada de entre 6 y 6 horas y media, dependiendo del servicio. Los trenes parten desde Plaza Constitución (Sector Hornos 25) y arriban a la Terminal de Mar del Plata (Av. Pedro Luro 4600).

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas