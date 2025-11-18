Alerta: qué es la nube de polvo que llegó al AMBA y cuándo se irá

Cuándo se va la nube de polvo del AMBA y qué efectos tiene

Se espera que esa incomodidad dure al menos hasta este miércoles por la mañana, ya que los vientos rotarían al sector noreste, como consta en el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Por ahora no hay nada de qué preocuparse: en la mayoría de la población no habrá cambios de ningún tipo porque no se trata de una nube de químicos como la que se desprendió el viernes pasado del incendio en el Polo Industrial de Ezeiza.

En vez, la nube llegada de la Patagonia está compuesta de polvo, arena y sedimentos secos que se arremolinaron y alzaron vuelo desde la estepa.

En el peor de los casos puede existir una instancia en la que sea preciso suspender las actividades al aire libre, mantener las ventanas y puertas cerradas y preparar una mochila de emergencias en el caso de las localidades donde el viento se mantenga muy fuerte.

Distinto fue el caso de Chubut, que declaró el estado de alerta el lunes de esta semana por voladura de techos, caída de árboles y postes y otras calamidades producto de las ráfagas.