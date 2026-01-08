Bodegón en Buenos Aires: el restaurante que prepara pastas caseras a muy buenos precios

Cómo llegar a Arias

Para llegar a este bodegón se puede tomar las líneas de colectivo 19, 71, 107, 114, 133 o 169, todos con paradas cercanas en Núñez. También se puede usar la línea D del subte, bajarse en las estaciones Colegiales o Juramento y caminar unos metros hasta arribar a Arias. También es posible acceder mediante la línea Mitre del tren hasta las estaciones Belgrano C o Núñez.