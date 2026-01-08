Bodegón en Buenos Aires: el restaurante que prepara pastas caseras a muy buenos precios
Este rincón porteño se ubica en Zona Norte y combina preparaciones sabrosas con un ambiente cálido y acogedor. Los detalles en la nota.
Los bodegones de Buenos Aires son puntos de encuentros perfectos para disfrutar de cenas con amigos, citas con parejas o eventos en familia. Cada uno de estos rincones, cargados de sabor, tradición e historia, combinan ambientes acogedores con platos sabrosos y accesibles para conquistas el corazón de cada comensal.
Dentro del circuito gastronómico de la CABA, en Zona Norte, aparece Arias. Este restaurante deleita el paladar de hasta los más exigentes con sus pastas frescas y exquisitas, haciendo que cada bocado sea un viaje sin escalas a Italia. Con platos abundantes y sabores caseros, este sitio abre sus puertas todos los días.
Las especialidades de Arias
Además de sus platos cargados de sabor y abundancia, Arias destaca por presentar una amplia carta compuesta no solo por pastas, sino que también se pueden encontrar diversas especialidades. Estas son las preparaciones más distinguidas de este bodegón porteño:
- Raviolones de espinaca y ricota
- Fideos al huevo (tallarines, fettuccine)
- Malfatti de espinaca
- Ñoquis de papa
- Pizzas a la piedra
- Milanesas napolitanas gigantes
- Carnes a la parrilla con guarnición
- Ensaladas frescas
Dónde queda Arias
Arias se encuentra ubicado en la calle Crisólogo Larralde 3995, ofreciendo un espacio amplio y acogedor que mantiene el estilo tradicional de los bodegones porteños. Esta estratégica ubicación permite el acceso desde diferentes puntos de CABA de forma simple y ágil.
Cómo llegar a Arias
Para llegar a este bodegón se puede tomar las líneas de colectivo 19, 71, 107, 114, 133 o 169, todos con paradas cercanas en Núñez. También se puede usar la línea D del subte, bajarse en las estaciones Colegiales o Juramento y caminar unos metros hasta arribar a Arias. También es posible acceder mediante la línea Mitre del tren hasta las estaciones Belgrano C o Núñez.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario