Escapada en Buenos Aires: el pueblo rural a poco tiempo de la Ciudad para relajarse

El pueblo nació alrededor de la Estación Espora del Ferrocarril Belgrano, inaugurada en 1911. Si bien el servicio de pasajeros dejó de funcionar en 1977, el lugar conservó su esencia rural y hoy cuenta con una escuelita y algunos emprendimientos turísticos y gastronómicos.

Cómo llegar a Espora

Para llegar en auto desde Buenos Aires, se debe tomar el Acceso Oeste hasta la ciudad de Luján. Desde allí, continuar por la Ruta Nacional 7 hasta el kilómetro 120, donde hay que girar a la derecha y avanzar por un camino rural hasta llegar al paraje.

Otra alternativa es combinar transporte público. Se puede tomar el Ferrocarril Sarmiento hasta Luján, luego un colectivo local hasta San Andrés de Giles y, desde allí, un remis que realice el traslado directo hasta Espora.