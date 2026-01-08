Escapada en Buenos Aires: el pueblo rural a poco tiempo de la Ciudad para relajarse
A pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires existe un pequeño pueblo rural que se convirtió en tendencia entre quienes buscan una escapada distinta.
Con paisajes abiertos, silencio absoluto y una fuerte identidad gastronómica, este destino ofrece una experiencia ideal para desconectar y disfrutar del asado criollo como parte de su cultura.
Rodeado de campo y naturaleza, el lugar se posicionó como un refugio para turistas y residentes que buscan pasar un día de campo, comer bien y reconectarse con lo simple. La tranquilidad es uno de sus mayores atractivos, junto con las parrillas y emprendimientos rurales que funcionan como verdaderos imanes para los amantes de la cocina tradicional argentina.
Qué se puede hacer en Espora
Aunque se trata de un paraje pequeño, Espora logró consolidarse como un punto fuerte del turismo rural en la provincia de Buenos Aires. La actividad principal gira en torno a la gastronomía de campo, con propuestas que incluyen asado bajo los árboles, verduras a la parrilla, empanadas caseras y bebidas artesanales.
Además, muchos de los espacios ofrecen pileta, caminatas al aire libre y zonas arboladas para pasar el día en un entorno natural. Entre los sitios más elegidos para disfrutar de la cultura gastronómica del pueblo se destacan:
Las Goya Glamping & Bar: restobar con domos, pileta y una carta basada en carnes al asador, empanadas y verduras grilladas.
Estancia Chica: restaurante de menú criollo, rodeado de naturaleza y con pileta para pasar la jornada completa.
Almacén Espora: histórico boliche de campo fundado en 1908, famoso por sus picadas, bondiola a la parrilla, papas al disco y pizzetas caseras.
Dónde queda Espora
Espora es un paraje rural que pertenece al partido de San Andrés de Giles, en la provincia de Buenos Aires. Se encuentra a unos 120 a 130 kilómetros de la Capital Federal, entre las ciudades de San Andrés de Giles y Mercedes.
El pueblo nació alrededor de la Estación Espora del Ferrocarril Belgrano, inaugurada en 1911. Si bien el servicio de pasajeros dejó de funcionar en 1977, el lugar conservó su esencia rural y hoy cuenta con una escuelita y algunos emprendimientos turísticos y gastronómicos.
Cómo llegar a Espora
Para llegar en auto desde Buenos Aires, se debe tomar el Acceso Oeste hasta la ciudad de Luján. Desde allí, continuar por la Ruta Nacional 7 hasta el kilómetro 120, donde hay que girar a la derecha y avanzar por un camino rural hasta llegar al paraje.
Otra alternativa es combinar transporte público. Se puede tomar el Ferrocarril Sarmiento hasta Luján, luego un colectivo local hasta San Andrés de Giles y, desde allí, un remis que realice el traslado directo hasta Espora.
