Bodegón en Buenos Aires: el restaurante con raíces italianas, pero con comida bien porteña
Los creadores de Ácido presentan Olla 7, en el mismo local, pero con nuevo horario, ofreciendo milanesas, pastas y sus icónicas papas fritas.
En Buenos Aires, los bodegones vuelven a brillar y Olla 7 es un ejemplo destacado. Tras la pandemia, dejaron de ser exclusivos y hoy atraen a jóvenes con sabores nostálgicos, porciones generosas y cocina bien ejecutada. Creado por los responsables de Ácido, abrió en marzo de 2025 y apuesta a la comida porteña con raíces italianas y españolas, clásica y directa al paladar.
Las especialidades de Olla 7
En Olla 7 se destacan los platos que remiten a la tradición porteña, preparados con técnicas modernas y atención al detalle:
- Milanesas de bife de chorizo gruesas y tiernas, servidas con las famosas papas fritas doradas y crocantes.
- Tortelloni rellenos de seso y verdura, con manteca montada al limón, un plato intenso y de sabor clásico.
- Croquetas de mejillón, tres unidades rebozadas en pan, ideales como entrada.
- Rabas tiernas con cobertura fina, acompañadas con salsa tártara.
- Pollo a las aceitunas y lengua a la vinagreta, homenajes a recetas tradicionales con un toque moderno.
- Puré de papas cremoso, otra estrella de la casa, servido como acompañamiento o relleno de sus papas fritas.
Dónde queda Olla 7
Olla 7 funciona en el mismo local que Ácido, ubicado en Chacarita, aunque con horarios distintos y un concepto propio que lo define como un bodegón moderno. La dirección exacta es Charlone 999, CABA, un punto céntrico y accesible para quienes quieran disfrutar de la comida porteña que caracteriza al restaurante.
Cómo llegar a Olla 7
Llegar a Olla 7 es muy fácil tanto en transporte público como en auto particular. Varias líneas de colectivos recorren Chacarita y dejan a pocos minutos caminando del local, mientras que la estación de tren más cercana permite acceder rápidamente a pie.
Para quienes prefieran llegar en vehículo propio, el barrio cuenta con opciones de estacionamiento en la vía pública y cocheras cercanas. El restaurante abre jueves y viernes de 12.30 a 15.00 hs, los sábados de 12.30 a 16.00 y por la noche de 20.00 a 23.30 hs, y los domingos de 12.30 a 16.00 hs. También se puede seguir su propuesta gastronómica en Instagram: @olla7_bodegon.
