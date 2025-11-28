Escapadas en Buenos Aires: el pueblo con tranquilidad, campo y silencio, ideal para conocer en verano
Una pintoresca localidad que es conocida por su ambiente tranquilo y su estrecha conexión con la naturaleza.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares cercanos a Buenos Aires para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
Hablamos de Villanueva, una pintoresca localidad del partido de General Paz, que es conocida por su ambiente tranquilo y su estrecha conexión con la naturaleza, ofreciendo un refugio perfecto lejos del bullicio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Qué se puede hacer en Villanueva
El Río Salado, uno de sus principales atractivos, brinda la oportunidad de disfrutar de actividades como la pesca en un entorno natural. Además, el pueblo tiene una rica historia, y se dice que allí podría haberse jugado el primer partido de polo de Argentina, en la estancia Negrete. Sus orillas son perfectas para disfrutar de un picnic rodeado de naturaleza y tranquilidad.
Además, las calles tranquilas de Villanueva invitan a recorrer el pueblo en bicicleta o caminando. Es una forma única de explorar sus rincones, respirar aire fresco y apreciar la calma del lugar. Entre sus lugares históricos se encuentra la estancia Negrete, un punto de interés cultural que invita a conocer más sobre las raíces del polo y la historia del pueblo.
Villanueva es el paraíso para los amantes de la fotografía. Cada rincón, cada calle, cada árbol, ofrece una oportunidad para capturar la esencia de un pueblo lleno de historia y belleza natural.
Finalmente, algo que nadie debe perderse es de disfrutar de una picada, mates o asado a orillas del Río Salado. Rodeados de un paisaje único, esta experiencia gastronómica es una de las más recomendadas por quienes ya visitaron este pueblo.
Dónde queda Villanueva
Se encuentra en el partido de General Paz, a apenas 150 km de la Ciudad de Buenos Aires. Con un balneario sobre el Río Salado, es excelente para relajarse, disfrutar del paisaje o incluso pescar.
Cómo llegar a Villanueva
Villanueva se encuentra a unos 150 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para llegar en auto, hay dos opciones principales. Una de ellas es tomar la Autopista 25 de Mayo, pasando por Ezeiza, y continuar por la Ruta Provincial Nº 58. En este recorrido se atraviesa por localidades como San Vicente, Coronel Brandsen, Jeppener y Ranchos antes de llegar a Villanueva.
Otra opción es tomar la Autopista Buenos Aires - La Plata, y luego desviar hacia las rutas 2, 215 y 29, también pasando por Brandsen, Jeppener y Ranchos.
