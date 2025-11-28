Escapadas en Buenos Aires: el pueblo con tranquilidad, campo y silencio, ideal para conocer en verano

Finalmente, algo que nadie debe perderse es de disfrutar de una picada, mates o asado a orillas del Río Salado. Rodeados de un paisaje único, esta experiencia gastronómica es una de las más recomendadas por quienes ya visitaron este pueblo.

Dónde queda Villanueva

Se encuentra en el partido de General Paz, a apenas 150 km de la Ciudad de Buenos Aires. Con un balneario sobre el Río Salado, es excelente para relajarse, disfrutar del paisaje o incluso pescar.

Cómo llegar a Villanueva

Villanueva se encuentra a unos 150 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para llegar en auto, hay dos opciones principales. Una de ellas es tomar la Autopista 25 de Mayo, pasando por Ezeiza, y continuar por la Ruta Provincial Nº 58. En este recorrido se atraviesa por localidades como San Vicente, Coronel Brandsen, Jeppener y Ranchos antes de llegar a Villanueva.

Otra opción es tomar la Autopista Buenos Aires - La Plata, y luego desviar hacia las rutas 2, 215 y 29, también pasando por Brandsen, Jeppener y Ranchos.