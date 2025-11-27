Preocupante alerta amarilla para Buenos Aires y otras 6 provincias por fuertes tormentas: el informe
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte por intensas precipitaciones en la noche de este jueves. Todos los detalles.
La noche de este jueves se verá teñida de gris, tras la preocupante alerta meteorológica que lanzó recientemente el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). De acuerdo a lo señalado en el informe del organismo, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otras zonas de la provincia estarán afectadas por fuertes tormentas.
De este modo, los pronosticadores lanzaron la advertencia amarilla que significará la antesala de un fin de semana sumamente inestable.
Alerta amarilla para Buenos Aires y 6 provincias más por fuertes tormentas
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla son Buenos Aires, La Rioja, Córdoba, Mendoza, San Luis, Santa Fe y Entre Ríos.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico indicó que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Cabe señalar que el SMN también advierte por fuertes tormentas para el sábado, domingo y lunes, siendo la tarde del sábado y la del domingo los peores momentos en cuanto a caudal de agua. De este modo, se espera que el fin de semana esté pasado por agua, lo que obligará a porteños y bonaerenses a realizar planes bajo techo.
Recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó sus advertencias, con las siguientes recomendaciones en caso de precipitaciones:
- Evitá actividades al aire libre.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
