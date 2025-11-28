Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el viernes 28 de noviembre
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, cierra el mes con clima inestable, nubes y todavía altas temperaturas en el AMBA. Cómo sigue el clima.
Luego de varias jornadas con calor agobiante y temperaturas por encima de la media para la época en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), parecen acercarse nuevamente lluvias, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Se espera un cierre de semana con todavía marcas térmicas elevadas, lo que derivará en la vuelta del clima inestable, siempre de acuerdo con el organismo nacional.
De esta manera, el SMN ahora prevé que las lluvias se mantengan durante todo el fin de semana. Aunque el viernes se presentaría con cielo parcialmente nublado, tornándose mayormente nublado en la noche; y acompañado por marcas de entre 18 y 29 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El fin de semana arrancaría con un descenso térmico, con 17 grados de mínima y 20 de máxima; y con mal clima generalizado: cielo mayormente nublado en la madrugada, con probabilidades de lluvias en la mañana, tormenta aisladas en la tarde y lluvias aisladas en la noche.
La inestabilidad se mantendría el domingo, con probabilidades de tormentas aisladas durante toda la jornada. Para el cierre del finde, las temperaturas rondarían entre 16 y 20 grados.
Desde el lunes regresarían las condiciones estables del tiempo, con una jornada que se anticipa con cielo mayormente nublado, y con temperaturas de entre 15 grados de mínima y 23 de máxima.
