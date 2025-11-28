Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el viernes 28 de noviembre

La inestabilidad se mantendría el domingo, con probabilidades de tormentas aisladas durante toda la jornada. Para el cierre del finde, las temperaturas rondarían entre 16 y 20 grados.

Desde el lunes regresarían las condiciones estables del tiempo, con una jornada que se anticipa con cielo mayormente nublado, y con temperaturas de entre 15 grados de mínima y 23 de máxima.