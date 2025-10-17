Bodegón en Buenos Aires: el templo porteño que convirtió un plato clásico en una verdadera leyenda local
En Buenos Aires, El Antojo transformó la milanesa en un emblema: generosa, criolla y con el auténtico espíritu bodegón que enamora a locales y turistas.
La milanesa es mucho más que un plato, es una parte esencial de la identidad argentina y en Buenos Aires, hay un lugar que supo rendirle homenaje como nadie: El Antojo, un bodegón que convirtió este clásico en un verdadero ícono de la gastronomía porteña.
Con porciones gigantes, precios accesibles y una ambientación fiel al espíritu tradicional, este restaurante logró conquistar tanto a los vecinos del barrio como a los turistas que buscan una experiencia bien argentina.
Comer en El Antojo es vivir una postal porteña: platos rebosantes, aroma a cocina casera y ese ambiente cálido que combina tradición y alegría. Lo que empezó como un bodegón de barrio hoy es una leyenda local, símbolo de sabor, abundancia y autenticidad.
Las especialidades de "El Antojo"
Aunque su carta ofrece de todo, la protagonista indiscutida es la milanesa. En El Antojo hay versiones para todos los gustos: Especial, De la Casa, Americana, Porteña, Calabresa, Picantojo, Napolitana y Cuatro Quesos.
Además, sorprenden con ediciones especiales dedicadas a personajes de la cultura popular como Luck Ra o José Luis Chilavert, una propuesta que se volvió viral en redes y consolidó al restaurante como un verdadero show gastronómico.
Parte del encanto de este bodegón es que mantiene la esencia casera mientras innova con combinaciones originales que hacen de cada milanesa una experiencia distinta.
Dónde queda "El Antojo"
El Antojo nació en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires y se expandió sin perder su identidad. Actualmente cuenta con tres sedes en puntos clave de la capital: Villa del Parque, Núñez y Caballito.
Cómo llegar a "El Antojo"
Llegar a El Antojo es muy sencillo desde cualquier punto de Buenos Aires. Se puede acceder en auto o transporte público, ya que sus locales están cerca de avenidas principales y líneas de colectivo.
En Villa del Parque, se ubica a pocas cuadras de la estación del tren San Martín; en Núñez, está próximo a la estación del Mitre; y en Caballito, a minutos del subte línea A. Tres opciones cómodas para disfrutar de una de las milanesas más famosas de la ciudad.
