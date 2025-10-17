Bodegón en Buenos Aires: el templo porteño que convirtió un plato clásico en una verdadera leyenda local

el antojo milanesa.jpg

Parte del encanto de este bodegón es que mantiene la esencia casera mientras innova con combinaciones originales que hacen de cada milanesa una experiencia distinta.

Dónde queda "El Antojo"

El Antojo nació en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires y se expandió sin perder su identidad. Actualmente cuenta con tres sedes en puntos clave de la capital: Villa del Parque, Núñez y Caballito.

Cómo llegar a "El Antojo"

Llegar a El Antojo es muy sencillo desde cualquier punto de Buenos Aires. Se puede acceder en auto o transporte público, ya que sus locales están cerca de avenidas principales y líneas de colectivo.

En Villa del Parque, se ubica a pocas cuadras de la estación del tren San Martín; en Núñez, está próximo a la estación del Mitre; y en Caballito, a minutos del subte línea A. Tres opciones cómodas para disfrutar de una de las milanesas más famosas de la ciudad.