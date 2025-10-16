A un año de la muerte de Liam Payne, Julián Serrano se volvió viral: el curioso motivo
El influencer se convirtió en blanco de burlas luego de que se viralizara un mensaje que lanzó el día de la muerte del ex One Direction.
Un año después del fallecimiento de Liam Payne en un hotel de Buenos Aires, las redes sociales hicieron resurgir el recordado y viral posteo de Julián Serrano que lo convirtió en blanco de memes, mientras el mundo estaba conmocionado por la trágica partida del ex One Direction.
El 16 de octubre de 2024, el influencer lamentó la muerte de su "favorito de 1D" con un tuit que, en lugar de empatía, generó controversia y más de 17 millones de visualizaciones, al poner el foco en las coincidencias: la misma edad, el mismo país... y ser, precisamente, el día de su cumpleaños.
"Yo no puedo creer que se muera mi favorito de 1D, con mi misma edad, en mi país... y en el día de mi cumpleaños. QEPD", escribió Serrano en aquel entonces, acompañando el llamativo mensaje con un emoji de corazón roto.
Lo cierto es que, lejos de sonar "sensible" a lo sucedido, el actor fue apuntado por intentar ponerse en el centro de la historia, cuando lo verdaderamente importante tenía que ver con el trágico desenlace del cantante británico.
"Capaz no te enteraste que se murió él, no vos", escribía un usuario de X en aquel entonces, sumándose a otros mensajes que mostraron descontento con el tuit de Julián.
Por ello, justo al cumplirse un año de la muerte de Payne en el hotel de Palermo, este 16 de octubre el foco viral se corrió inesperadamente hacia la expareja de Oriana Sabatini y su ¿desafortunado tuit? La mención del nombre del influencer se convirtió en una tendencia imparable, generando una avalancha de memes que, en la práctica, hicieron que la triste efeméride del ex One Direction pasara casi inadvertida.
