Escapadas por Buenos Aires: el pueblo perfecto para el próximo fin de semana largo

Durante los fines de semana largos, la ciudad se llena de actividad: ferias, domas, peñas y festivales populares se multiplican en distintos puntos. Y si la visita coincide con la Fiesta del Mate y la Torta Negra, la experiencia se vuelve aún más especial: música en vivo, artesanías, aroma a pan recién hecho y la clásica torta negra que es símbolo del lugar.

image

Dónde queda Navarro

Navarro está ubicado a unos 125 kilómetros al suroeste de la Ciudad de Buenos Aires, dentro de la provincia de Buenos Aires. Pertenece a la región turística conocida como “Campos, lagunas y pueblos”, y es un destino ideal para quienes buscan escapadas cercanas, de día o de fin de semana.

El recorrido hasta allí permite disfrutar de paisajes típicos de la llanura pampeana, con campos, arboledas y caminos que se tiñen de verde tras las lluvias. Su entorno tranquilo y su cercanía lo convierten en una opción perfecta para quienes quieren cambiar el cemento por aire de campo sin alejarse demasiado.

Cómo llegar a Navarro

Desde Buenos Aires, la forma más cómoda de llegar es por la Ruta Provincial 205 hasta Lobos, y luego tomar la Ruta 41 hacia Navarro. En auto, el trayecto demora entre una hora y media y dos horas, dependiendo del tránsito.

También se puede acceder en micro o combi desde la terminal de Liniers, con servicios regulares que conectan la capital con los pueblos del interior bonaerense. Sea cual sea el medio, la llegada a Navarro siempre ofrece un descanso para el cuerpo y la mente, ideal para disfrutar del próximo fin de semana largo.