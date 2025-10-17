Escapadas por Buenos Aires: el pueblo perfecto para el próximo fin de semana largo
Este encantador pueblo bonaerense invita a disfrutar de la calma, los sabores tradicionales y una de las fiestas más queridas por los vecinos.
El próximo fin de semana largo de noviembre es una excelente oportunidad para descansar y desconectarse del ritmo porteño. Entre las tantas opciones cercanas, hay uno de esos pueblos que conservan la esencia bonaerense en cada rincón: calles tranquilas, casas antiguas y la hospitalidad de sus vecinos.
Fundado a mediados del siglo XIX, este destino de unos 20 mil habitantes mantiene costumbres y tradiciones vivas, que se reflejan en sus fiestas populares, en sus almacenes de campo y en su famosa gastronomía. En los últimos años, ganó protagonismo por su Fiesta del Mate y la Torta Negra, un evento que combina música, historia y sabores criollos.
Ubicado en el corazón de la provincia, el pueblo invita tanto a quienes buscan relax como a quienes disfrutan de las celebraciones típicas. Entre mates, peñas y paseos junto a la laguna, Navarro ofrece un equilibrio perfecto entre naturaleza y tradición.
Qué se puede hacer en Navarro
La Laguna de Navarro es el principal atractivo del pueblo. Con más de 220 hectáreas, este espejo de agua es ideal para pescar, andar en kayak, remar o simplemente disfrutar de un picnic al aire libre. En sus alrededores hay campings, parrillas y paradores con platos caseros, perfectos para una jornada de descanso.
Además, el Museo Histórico Dorrego permite conocer más sobre los orígenes del lugar, con objetos antiguos, documentos y relatos de la época de las guerras civiles. Otro punto interesante es el Cementerio de los Federalistas, donde descansan los soldados caídos en el siglo XIX, un espacio cargado de historia que suele despertar curiosidad entre los visitantes.
Durante los fines de semana largos, la ciudad se llena de actividad: ferias, domas, peñas y festivales populares se multiplican en distintos puntos. Y si la visita coincide con la Fiesta del Mate y la Torta Negra, la experiencia se vuelve aún más especial: música en vivo, artesanías, aroma a pan recién hecho y la clásica torta negra que es símbolo del lugar.
Dónde queda Navarro
Navarro está ubicado a unos 125 kilómetros al suroeste de la Ciudad de Buenos Aires, dentro de la provincia de Buenos Aires. Pertenece a la región turística conocida como “Campos, lagunas y pueblos”, y es un destino ideal para quienes buscan escapadas cercanas, de día o de fin de semana.
El recorrido hasta allí permite disfrutar de paisajes típicos de la llanura pampeana, con campos, arboledas y caminos que se tiñen de verde tras las lluvias. Su entorno tranquilo y su cercanía lo convierten en una opción perfecta para quienes quieren cambiar el cemento por aire de campo sin alejarse demasiado.
Cómo llegar a Navarro
Desde Buenos Aires, la forma más cómoda de llegar es por la Ruta Provincial 205 hasta Lobos, y luego tomar la Ruta 41 hacia Navarro. En auto, el trayecto demora entre una hora y media y dos horas, dependiendo del tránsito.
También se puede acceder en micro o combi desde la terminal de Liniers, con servicios regulares que conectan la capital con los pueblos del interior bonaerense. Sea cual sea el medio, la llegada a Navarro siempre ofrece un descanso para el cuerpo y la mente, ideal para disfrutar del próximo fin de semana largo.
