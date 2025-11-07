Bodegón en Buenos Aires: la parrilla que prepara el mejor asado y es la más elegida

Cómo llegar a "Lo de Charly"

Llegar es sencillo: se puede acceder en auto, colectivo o subte. Varias líneas de transporte público tienen paradas cercanas, y la zona cuenta con buena disponibilidad de estacionamiento sobre las calles laterales.

Ya sea después de un recital, de madrugada o en pleno almuerzo de domingo, Lo de Charly siempre tiene las brasas encendidas y un plato listo para compartir.