Bodegón en Buenos Aires: la parrilla que prepara el mejor asado y es la más elegida
Tenés que conocer a Lo de Charly, una parrilla eterna donde la carne jugosa y los precios accesibles nunca duermen, ni siquiera a las cuatro de la mañana.
En Buenos Aires, en el corazón de Palermo se esconde un clásico porteño que se volvió leyenda: Lo de Charly, una parrilla tradicional con espíritu nocturno. Con más de tres décadas de historia, esta parrilla que nunca cierra es el punto de encuentro perfecto para quienes buscan buena carne, porciones abundantes y precios accesibles, sin importar la hora.
Las especialidades de "Lo de Charly"
El menú está pensado para compartir y rendir homenaje al ritual del asado. La parrillada para dos es la gran estrella, con una selección completa que incluye chorizo, morcilla, pollo, chinchulines, entraña, asado, cerdo y guarnición (papas fritas o ensalada) por alrededor de $41.700.
Si se suma una bebida grande y un postre clásico como el flan mixto, la cuenta ronda los $50.000 para dos personas. Entre los platos más elegidos también aparecen:
- Parrillada para 3 (con provoleta y riñón): $64.100
- Promo asado individual: 2 tiras de asado + guarnición, $21.400
- Promo vacío para 2: con provoleta, chorizo, morcilla y guarniciones, $42.500
Además, el local cuenta con un espacio dedicado al delivery y take away, ideal para quienes prefieren disfrutar el asado desde casa.
Dónde queda "Lo de Charly"
El bodegón se encuentra en Álvarez Thomas al 2100, pleno barrio de Palermo, uno de los polos gastronómicos más vibrantes de la Ciudad de Buenos Aires. Reconocido por su ambiente clásico y su atención rápida, el lugar se volvió una parada obligada tanto para locales como para turistas que buscan un asado porteño auténtico.
Cómo llegar a "Lo de Charly"
Llegar es sencillo: se puede acceder en auto, colectivo o subte. Varias líneas de transporte público tienen paradas cercanas, y la zona cuenta con buena disponibilidad de estacionamiento sobre las calles laterales.
Ya sea después de un recital, de madrugada o en pleno almuerzo de domingo, Lo de Charly siempre tiene las brasas encendidas y un plato listo para compartir.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario