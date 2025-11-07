Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy viernes 7 de noviembre

Cabe señalar que las lluvias más intensas del viernes se concentrarán en la tarde, alcanzando su punto máximo después de las 14:00 horas. Sin embargo, el SMN advierte que la inestabilidad comenzará antes, con la posibilidad de lloviznas dispersas en distintas áreas de la región a lo largo de la mañana. Durante esta jornada gris, las temperaturas se mantendrán moderadas, oscilando entre los 14 y 19 grados. Se espera que el viento sople predominantemente desde el sector Este.