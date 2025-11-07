Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy viernes 7 de noviembre
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló el pronóstico para este viernes en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Y no es nada alentador...
El pronóstico del tiempo para este viernes no es el más alentador: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) descartó un día soleado, asegurando que este 7 de noviembre las lluvias someterán al uso del paraguas a porteños y bonaerenses. En este sentido, señaló que la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores tendrán una jornada sumamente inestable, aunque con variación de intensidad en las precipitaciones a lo largo de la jornada.
Cabe señalar que las lluvias más intensas del viernes se concentrarán en la tarde, alcanzando su punto máximo después de las 14:00 horas. Sin embargo, el SMN advierte que la inestabilidad comenzará antes, con la posibilidad de lloviznas dispersas en distintas áreas de la región a lo largo de la mañana. Durante esta jornada gris, las temperaturas se mantendrán moderadas, oscilando entre los 14 y 19 grados. Se espera que el viento sople predominantemente desde el sector Este.
Recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó sus advertencias, con las siguientes recomendaciones:
- Evitá actividades al aire libre.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Pronóstico extendido para el AMBA
La llegada del sábado traerá un ligero descenso térmico a causa de las precipitaciones, con una mínima de alrededor de 11 grados y una máxima que no superará los 20 grados.
El panorama mejora notablemente el domingo, cuando las temperaturas comienzan a ascender, llegando a una máxima de 24 grados. Esta tendencia se acentuará aún más el lunes, con registros que alcanzarán los 26 grados en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.
De hecho, el SMN subraya que este clima agradable y templado se sostendrá durante el resto de la semana.
