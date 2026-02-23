¿No sabés qué pedir? El ranking de las mejores comidas rápidas según la inteligencia artificial

Si el plan es grupal, la pizza es imbatible. Es práctica, rendidora y se adapta a cualquier paladar. Desde la tradicional muzzarella hasta combinaciones más innovadoras con ingredientes premium, siempre hay una variedad para cada integrante de la mesa.

En Argentina, además, la cultura pizzera tiene un peso especial, lo que la convierte en una de las comidas rápidas más elegidas históricamente.

Tacos:

La cocina mexicana ganó terreno y hoy los tacos y burritos son una opción cada vez más popular. Ofrecen sabores intensos, frescos y condimentados que rompen con lo tradicional.

Acompañados de guacamole o salsas picantes, son ideales para quienes buscan algo distinto sin dejar de lado la practicidad de la comida rápida.

Pollo frito y alitas:

El pollo frito y las alitas crocantes son un clásico de reuniones informales. Se disfrutan con distintas salsas y bebidas frías, y son fáciles de compartir.

En los últimos años se consolidaron como tendencia, especialmente en bares y locales especializados.

Street food: lomitos, panchos y shawarma

Los clásicos de la comida callejera también tienen su lugar en el ranking. Lomitos completos, panchos con toppings variados o un buen shawarma ofrecen sabor, abundancia y rapidez.

Son protagonistas de salidas nocturnas y planes espontáneos, ideales para quienes quieren algo sabroso sin demasiada espera.

Opciones para el fin de semana

La inteligencia artificial destaca que la mejor elección depende del plan:

Para compartir: pizza, pollo frito o tacos.

Para un gusto personal: hamburguesa completa con papas.

Para algo distinto: burritos o shawarma.

Para lo clásico y rápido: panchos o lomitos.

En definitiva, el fin de semana es la excusa perfecta para disfrutar sin complicaciones. Ya sea con amigos, en familia o en modo relax frente a la televisión, la comida rápida sigue siendo sinónimo de placer, sabor y descanso.