Firman el decreto y se adelanta el descanso con un feriado este martes 28 de julio

Como es habitual en este tipo de celebraciones distritales, el impacto del cese de actividades se acopla a las dependencias oficiales y al sector bancario de la zona:

Sector Público: Cese de actividades en administración municipal y provincial.

Banco Provincia: Sin atención al público en las sucursales locales.

Sector Privado: Jornada no laborable optativa (a criterio del empleador).

De esta manera, los habitantes de ambas comunas que queden alcanzados por el esquema administrativo podrán disfrutar de un respiro en medio de la semana, combinando el asueto con el receso escolar que transita la provincia de Buenos Aires.