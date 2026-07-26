Firman el decreto y se adelanta el descanso con un feriado este martes 28 de julio
Aunque el calendario de feriados nacionales ya no contempla jornadas libres por lo que resta del mes, dos distritos bonaerenses cortarán la semana.
El calendario oficial de feriados nacionales marca una pausa sin asuetos hasta las próximas fechas patrias, pero el territorio bonaerense siempre guarda alguna sorpresa a nivel municipal, y un descanso a mitad de semana ideal para un grupo de trabajadores.
En plenas vacaciones de invierno, un sector de los trabajadores podrá estirar el descanso y disfrutar de una jornada sin actividades laborales gracias a una conmemoración histórica de alcance local.
La medida especial regirá este martes 28 de julio, fecha en la que dos partidos de la provincia se vestirán de fiesta para celebrar un nuevo aniversario fundacional.
El cese de actividades se da luego de una semana que había iniciado con la promesa de feriado nacional, anunciado incluso por el presidente Javier Milei para darle la bienvenida a la Selección Argentina tras el Mundial 2026; pero medida que finalmente quedó trunca ya que los futbolistas decidieron que no querían festejo.
Quiénes tienen feriado este martes 28 de julio
El beneficio está destinado de forma directa a los vecinos de Guaminí y General Villegas, dos distritos del oeste bonaerense que conmemoran su creación oficial ocurrida el 28 de julio de 1886, fecha en la que fueron establecidos formalmente mediante una ley provincial que reordenó la traza y organización de la región.
Como es habitual en este tipo de celebraciones distritales, el impacto del cese de actividades se acopla a las dependencias oficiales y al sector bancario de la zona:
- Sector Público: Cese de actividades en administración municipal y provincial.
- Banco Provincia: Sin atención al público en las sucursales locales.
- Sector Privado: Jornada no laborable optativa (a criterio del empleador).
De esta manera, los habitantes de ambas comunas que queden alcanzados por el esquema administrativo podrán disfrutar de un respiro en medio de la semana, combinando el asueto con el receso escolar que transita la provincia de Buenos Aires.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario