Turismo en el norte: el pueblo escondido entre cerros que conquista a todos

Dónde queda Nazareno

Ubicado en el norte de Salta, Nazareno es una de las localidades más aisladas de la provincia. Se encuentra en el departamento Santa Victoria, a unos 3.200 metros sobre el nivel del mar, rodeado de montañas y muy cerca de la frontera con Bolivia, en una región donde conviven los paisajes de la Puna y las Yungas.

Además, el pueblo forma parte de la Reserva de la Biosfera de las Yungas, un área reconocida por su riqueza natural y su importancia para la conservación de la flora, la fauna y los ecosistemas del noroeste argentino.

Cómo llegar a Nazareno

Para llegar a Nazareno desde Salta Capital, hay que avanzar por la Ruta Nacional 9 hacia el norte, pasando por San Salvador de Jujuy, Humahuaca y La Quiaca.

El último tramo se completa por rutas de tierra y ripio, con un ascenso hasta el Abra de Fundición, a unos 4.700 metros de altura, antes de iniciar el descenso hacia Nazareno.