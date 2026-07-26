Turismo en el norte: el pueblo escondido entre cerros que conquista a todos
Este atractivo destino se ubica en Salta, dentro del Departamento Santa Victoria. El trekking o senderismo son algunas de las actividades más elegidos. Qué hacer y cómo llegar.
El norte argentino es uno de los destinos más elegidos por quienes buscan alejarse de la rutina diaria durante sus vacaciones. Entre sus numerosos atractivos también esconde pequeños pueblos que, lejos de los circuitos turísticos masivos, conservan una identidad propia y ofrecen una experiencia diferente para los visitantes.
Uno de ellos es Nazareno, en la provincia de Salta, un pueblo enclavado entre los cerros que conserva sus tradiciones y sus particulares calles, su entorno natural y el fuerte vínculo de sus habitantes con la cultura andina. Alejado del turismo masivo, se convirtió en una alternativa ideal para quienes buscan descubrir una faceta menos conocida del norte argentino.
Qué se puede hacer en Nazareno
Nazareno es un destino ideal para quienes disfrutan del turismo de naturaleza y las actividades al aire libre. Desde el pueblo parten recorridos de trekking que atraviesan los cerros y permiten conectar con localidades cercanas, además de descubrir algunos de los paisajes más llamativos del norte salteño.
Otra opción es recorrer sus calles empedradas y escalinatas, que se adaptan al relieve montañoso y ofrecen distintos miradores naturales sobre el valle.
La visita puede completarse con una experiencia gastronómica basada en productos regionales. En los restaurantes es posible probar especialidades elaboradas con carnes típicas de la zona, maíz andino, papas nativas y otras recetas tradicionales que deleitan el paladar de hasta los comensales más exigentes.
Dónde queda Nazareno
Ubicado en el norte de Salta, Nazareno es una de las localidades más aisladas de la provincia. Se encuentra en el departamento Santa Victoria, a unos 3.200 metros sobre el nivel del mar, rodeado de montañas y muy cerca de la frontera con Bolivia, en una región donde conviven los paisajes de la Puna y las Yungas.
Además, el pueblo forma parte de la Reserva de la Biosfera de las Yungas, un área reconocida por su riqueza natural y su importancia para la conservación de la flora, la fauna y los ecosistemas del noroeste argentino.
Cómo llegar a Nazareno
Para llegar a Nazareno desde Salta Capital, hay que avanzar por la Ruta Nacional 9 hacia el norte, pasando por San Salvador de Jujuy, Humahuaca y La Quiaca.
El último tramo se completa por rutas de tierra y ripio, con un ascenso hasta el Abra de Fundición, a unos 4.700 metros de altura, antes de iniciar el descenso hacia Nazareno.
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