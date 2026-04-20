Quién era el profesor brasileño que hallaron muerto en el Hospital Ramos Mejía tras varios días desaparecido
Se trata de Danilo Neves Pereira, de 35 años, que había sido visto por última vez el 14 de abril y, según fuentes oficiales, murió por una descompensación psicotrópica.
Danilo Neves Pereira fue encontrado sin vida en la morgue del Hospital Ramos Mejía tras haber estado casi una semana desaparecido, un desenlace que generó conmoción tanto entre sus allegados como en los ámbitos en los que se desempeñaba.
La víctima, de 35 años, era profesor de inglés, egresado de la carrera de Letras de la Universidad Federal de Goiás, donde también había completado una maestría. Durante más de una década trabajó como docente en el Centro de Idiomas de esa casa de estudios, donde era valorado por su compromiso con la enseñanza y su cercanía con los estudiantes.
Según relataron amigos y conocidos, se había mudado a Buenos Aires hacía unos cinco meses con la intención de continuar su desarrollo profesional y abrir nuevas oportunidades laborales. En ese marco, había logrado insertarse rápidamente y recientemente había conseguido un trabajo estable vinculado a la enseñanza del idioma inglés y complementaba su actividad con tutorías.
Además de su perfil académico, Pereira también tenía una fuerte presencia en el ámbito artístico, ya que formaba parte de la escena drag en Brasil, donde se presentaba bajo el nombre de Zelda, un personaje con el que combinaba estética, humor y posicionamiento político.
Integrantes de esa comunidad lo despidieron en redes sociales con mensajes que resaltaron su talento, su compromiso con la cultura y su capacidad para construir espacios de expresión y encuentro.
Hallaron muerto al profesor brasileño desparecido tras ir a una cita en el microcentro
Danilo Neves Pereira, un profesor universitario brasileño de 35 años que se encontraba desaparecido en la Ciudad de Buenos Aires desde hacía una semana, fue hallado sin vida este lunes. Lo encontraron en el hospital Ramos Mejía, donde estaba ingresado como NN.
Antes de su desaparición, aquel martes 14 de abril, la víctima alcanzó a enviarle un mensaje a un amigo en el cual le compartió su ubicación exacta: el departamento 112 situado en el quinto piso de un edificio en Avenida de Mayo 748.
A partir de ese momento, el profesor dejó de responder los mensajes y las llamadas, y luego su celular se apagó. El último contacto fue cerca de las 4 de la madrugada y desde entonces no supieron nada más de él.
En base al testimonio de allegados, el docente había ido a ese lugar para encontrarse con una persona que había conocido a través de una aplicación de citas. “Un chico chileno”, aseguró un amigo suyo en diálogo con La Nación.
Incluso, el joven aseguró que pudo mantener una conversación con el individuo, quien le aseguró que Neves Pereira se había retirado del departamento del lugar luego de “una pequeña discusión” a la misma hora que le envió el mensaje a su amigo.
El dato marcó el inicio de una investigación a cargo del Departamento de Personas Desaparecidas de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que trabajó en conjunto con el consulado de Brasil, tras un requerimiento de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 17.
Este lunes por la mañana se descubrió que Neves Pereira falleció en el Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía apenas unas horas después de su desaparición. Según confirmaron fuentes policiales a TN, el hombre había ingresado a la guardia por una descompensación psicotrópica debido al consumo de cocaína y se encontraba en la morgue como NN.
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