Brasil 2026: el pueblo poco conocido en el que abundan los colores y las playas de agua cristalina
Ubicado en la Costa Verde, este destino es conocido en Sudamérica como la “la Venecia brasileña”. Los detalles en la nota.
Brasil es mucho más que sus famosas playas y su vibrante vida urbana; es un país que combina naturaleza exuberante, historia y cultura en cada rincón. Para quienes buscan un refugio donde reina la serenidad y paisajes atrapantes, Paraty se presenta como un destino único en el territorio sudamericano.
Situada en la Costa Verde, esta joya ofrece calles empedradas de época colonial, aguas tranquilas y cristalinas y una propuesta gastronómica auténtica que invita a sumergirse en cada una de sus preparaciones. Además, su belleza impoluta le permite el apodo de “la Venecia brasileña”.
Qué hacer en Paraty
En Paraty, los viajeros tienen la oportunidad de adentrarse en la selva tropical a través de caminatas que revelan paisajes y la fauna local, explorar bahías y rincones en paseos en kayak. Otra de las grandes atracciones valoradas por los turistas es refrescarse en cascadas de aguas en excursiones.
Quienes buscan sumergirse en la cultura del lugar pueden participar de talleres de artesanía tradicional, recorrer museos que cuentan la historia de la región o descubrir las iglesias coloniales que todavía conservan su encanto histórico.
La oferta gastronómica completa la experiencia: desde degustar mariscos recién capturados hasta disfrutar de cafés pintorescos y dulces artesanales en las calles del centro histórico, cada comida se convierte en una experiencia altamente cautivante para el paladar.
Dónde queda Paraty
Este pueblo se encuentra en la Costa Verde, entre Río de Janeiro y São Paulo. Su centro histórico, con calles empedradas que se inundan cuando sube la marea, le permitieron ganarse el sobrenombre de “la Venecia brasileña”.
Cómo llegar a Paraty
Llegar a Paraty es sencillo desde distintos lugares de Sudamérica. La forma más común es volar a Río de Janeiro y luego continuar en auto o autobús por la carretera BR-101 hasta el pueblo. También se puede acceder por vía marítima, tomando barcos desde localidades cercanas.
