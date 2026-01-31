Brasil 2026: el pueblo poco conocido en el que abundan los colores y las playas de agua cristalina

Dónde queda Paraty

Este pueblo se encuentra en la Costa Verde, entre Río de Janeiro y São Paulo. Su centro histórico, con calles empedradas que se inundan cuando sube la marea, le permitieron ganarse el sobrenombre de “la Venecia brasileña”.

Cómo llegar a Paraty

Llegar a Paraty es sencillo desde distintos lugares de Sudamérica. La forma más común es volar a Río de Janeiro y luego continuar en auto o autobús por la carretera BR-101 hasta el pueblo. También se puede acceder por vía marítima, tomando barcos desde localidades cercanas.