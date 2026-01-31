Brasil: esperó dos años por un trasplante de córnea, un indigente lo golpeó en el ojo y quedó ciego

Un hombre de 44 años que había recuperado recientemente la visión gracias a un trasplante de córnea volvió a quedar ciego de ese ojo tras un violento ataque frente a una clínica oftalmológica en Brasil. La víctima, que trabajaba como conserje en una escuela estatal de Nova Andradina, había esperado dos años para someterse a la cirugía y, tras el procedimiento, había logrado ver nuevamente por el ojo que recibió el injerto, lo que representaba el cierre de un largo y angustiante proceso de espera.