Brasil: esperó dos años por un trasplante de córnea, un indigente lo golpeó en el ojo y quedó ciego
Un hombre de 44 años, que esperaba desde hace dos años la cirugía, perdió nuevamente la visión luego de ser golpeado por un joven en situación de calle frente a una clínica en Brasil.
Un hombre de 44 años que había recuperado recientemente la visión gracias a un trasplante de córnea volvió a quedar ciego de ese ojo tras un violento ataque frente a una clínica oftalmológica en Brasil. La víctima, que trabajaba como conserje en una escuela estatal de Nova Andradina, había esperado dos años para someterse a la cirugía y, tras el procedimiento, había logrado ver nuevamente por el ojo que recibió el injerto, lo que representaba el cierre de un largo y angustiante proceso de espera.
El hecho ocurrió mientras el hombre aguardaba la apertura del Instituto da Visão en Campo Grande, en el estado de Mato Grosso do Sul, para una consulta de seguimiento. Las cámaras de seguridad del lugar registraron el momento en que un agresor de 26 años, en situación de calle, se acercó sin motivo aparente y le propinó un golpe directo al ojo operado. El impacto rompió los puntos quirúrgicos del trasplante y provocó un daño irreversible en el globo ocular, provocando la pérdida inmediata de la visión, según el informe médico.
Tras el ataque, la víctima fue atendida de urgencia y sometida a procedimientos quirúrgicos adicionales, aunque los especialistas advirtieron que la lesión era tan grave que probablemente nunca recuperará la vista en ese ojo. Lo que había sido un proceso de años de espera para volver a ver se transformó en un golpe devastador que alteró drásticamente su vida cotidiana y sus actividades diarias.
El agresor fue detenido por la Policía Civil de Mato Grosso do Sul, con el apoyo de la Guardia Civil Metropolitana, cuando intentaba cometer otra agresión violenta en la misma zona. La rápida intervención de las autoridades evitó más incidentes, pero no pudo revertir el daño sufrido por la víctima, que ahora deberá enfrentar nuevamente las consecuencias de un hecho que generó conmoción en la comunidad local.
