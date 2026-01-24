Descubrí Brasil: las playas tranquilas para visitar y conocer

Qué se puede hacer en la Península de Maraú

La Península de Maraú, en Bahía, se distingue por sus 40 kilómetros de costa. Taipu de Fora es ideal para quienes buscan olas, mientras que Algodões y Saquaíra cuentan con piscinas naturales perfectas para nadar. Cassange, en cambio, sorprende con un lago de agua dulce junto al mar.

Este destino brasileño está a 240 kilómetros de Salvador y a 127 del aeropuerto de Ilhéus, lo que facilita su acceso en avión. Además de la calidez de sus habitantes, este sitio se encarga de deleitar el paladar de los visitantes con preparaciones típicas del territorio brasileño.