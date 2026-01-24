Descubrí Brasil: las playas tranquilas para visitar y conocer
Además de su gran conexión con la naturaleza, estos destinos son accesibles desde diferentes puntos de Sudamérica. Los detalles en la nota.
Brasil, desde hace algunos años, se convirtió en uno de los destinos más buscados de Sudamérica, gracias a sus paisajes, la calidez de su gente y precios accesibles. Estas características lo hacen ideal para viajar en cualquier época del año y disfrutar de unas vacaciones en pleno contacto con extensas playas y naturaleza.
El país, formado por 26 estados, cuenta con ciudades conocidas como Río de Janeiro, Búzios o Florianópolis, pero también ofrece lugares desconocidos que sorprenden por sus atracciones, como Arraial do Cabo y la Península de Maraú. Una de las grandes ventajas de estos destinos es que son accesibles desde diferentes puntos del territorio sudamericano.
Qué se puede hacer en Arraial do Cabo
Arraial do Cabo, en la Región de los Lagos, se presenta como un destino ideal para quienes buscan serenidad y contacto con la naturaleza. Este pequeño pueblo costero, ubicado a solo ocho metros sobre el nivel del mar, combina la esencia de una comunidad pesquera con impresionantes paisajes naturales.
Es un lugar perfecto para los amantes del mar: sus aguas transparentes y playas de arena blanca se mezclan con bosques atlánticos, dunas y lagunas cercanas. Al estar en una península, desde el centro se puede llegar fácilmente a varias playas en pocos minutos.
Entre las más populares están Las Prainhas, Praia dos Anjos, Brava, Farol (en Isla do Farol), Forno, Grande, Prainha, Pontal, Graçainha y Praia de Monte Alto. Si bien cada una dispone de sus características, son ideales para relajarse, disfrutar del sol y contemplar los paisajes cautivantes.
Qué se puede hacer en la Península de Maraú
La Península de Maraú, en Bahía, se distingue por sus 40 kilómetros de costa. Taipu de Fora es ideal para quienes buscan olas, mientras que Algodões y Saquaíra cuentan con piscinas naturales perfectas para nadar. Cassange, en cambio, sorprende con un lago de agua dulce junto al mar.
Este destino brasileño está a 240 kilómetros de Salvador y a 127 del aeropuerto de Ilhéus, lo que facilita su acceso en avión. Además de la calidez de sus habitantes, este sitio se encarga de deleitar el paladar de los visitantes con preparaciones típicas del territorio brasileño.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario