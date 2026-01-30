Descubrí Brasil: el pueblo con un mar de color turquesa que muy pocos conocen

Praia do Marceneiro : ideal para quienes buscan tranquilidad y naturaleza . Es la más desierta del municipio y cuenta con posadas destacadas para alojarse frente al mar.

Dónde queda São Miguel dos Milagres

São Miguel dos Milagres es un pequeño pueblo de pescadores ubicado en la costa norte de Alagoas, en Brasil, que se destaca por su tranquilidad y su entorno natural. Se encuentra a 36 kilómetros de Maragogi y a 106 de Maceió, y es una opción ideal para quienes buscan descansar lejos del turismo masivo sin perder cercanía con los principales destinos de la región.