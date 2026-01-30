Descubrí Brasil: el pueblo con un mar de color turquesa que muy pocos conocen
Lejos del turismo masivo, este destino cautiva con paisajes intactos y postales únicas que lo posicionan como uno de los rincones más bellos de la región.
Brasil se posiciona como uno de los destinos más elegidos del mundo por su diversidad de paisajes y su potencia en turismo, que no se limita solo a las playas más conocidas. A lo largo de su territorio conviven escenarios naturales, propuestas culturales e históricas y rincones poco explorados ideales para desconectarse.
Entre esas joyas escondidas aparece São Miguel dos Milagres, un tranquilo pueblo de pescadores del nordeste brasileño. Con aguas cristalinas, playas casi vírgenes y un entorno rodeado de cocoteros, ofrece gastronomía local y actividades como snorkel y paseos en lancha, combinando descanso y naturaleza.
Qué se puede hacer en São Miguel dos Milagres
Este destino ofrece diversas actividades turísticas, que varían según la playa elegida. En São Miguel dos Milagres hay cinco playas habilitadas para el turismo, aunque el acceso puede verse afectado en algunos tramos cuando la marea está alta.
- Praia do Marceneiro: ideal para quienes buscan tranquilidad y naturaleza. Es la más desierta del municipio y cuenta con posadas destacadas para alojarse frente al mar.
- Praia do Riacho: recomendada para familias, gracias a la formación de piscinas naturales. También se pueden realizar paseos en kayak para recorrer la zona con calma.
- Praia do Toque: una de las más conocidas, cercana al centro del pueblo, con piscinas naturales que se forman con la marea baja y opciones para stand up paddle.
- Porto da Rua: comparte protagonismo con Praia do Toque y concentra buena parte de la vida local, con playas tranquilas y actividades acuáticas.
- Patacho: considerada la playa más linda de São Miguel dos Milagres, se destaca por sus aguas cálidas y cristalinas, ideales para practicar snorkel y observar la fauna marina.
Dónde queda São Miguel dos Milagres
São Miguel dos Milagres es un pequeño pueblo de pescadores ubicado en la costa norte de Alagoas, en Brasil, que se destaca por su tranquilidad y su entorno natural. Se encuentra a 36 kilómetros de Maragogi y a 106 de Maceió, y es una opción ideal para quienes buscan descansar lejos del turismo masivo sin perder cercanía con los principales destinos de la región.
Cómo llegar a São Miguel dos Milagres
Para llegar a São Miguel dos Milagres desde Maceió, capital del estado de Alagoas, se debe recorrer un camino que combina las rutas AL-105, AL-435 y AL-101. El trayecto es de unos 100 kilómetros y demanda cerca de dos horas en auto, convirtiéndose en un viaje accesible para quienes buscan escapar del movimiento urbano y disfrutar de un destino tranquilo sobre la costa brasileña.
