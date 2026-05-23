El dolor de la mamá de la mujer que murió en un choque con su marido a 20 días de su boda: "Se fueron juntos"

El dolor por la noticia escaló rápidamente en las redes sociales. Incluso el fotógrafo oficial que capturó los inolvidables momentos de la reciente boda les dedicó unas emotivas palabras de despedida. "Sabía que estaba registrando momentos que se convertirían en recuerdos eternos, pero no de esta manera. Tenían un amor hermoso", detalló el profesional.

Por su parte, los efectivos policiales confirmaron que el conductor de la camioneta involucrada solo sufrió lesiones leves y arrojó un resultado negativo en el test de alcoholemia de rigor. Las pericias científicas continúan su curso para determinar las responsabilidades de la tragedia.