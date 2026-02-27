Buenos Aires: el destino conocido como la capital del miniturismo que tiene balnearios y áreas verdes
A menos de dos horas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existe un destino que combina naturaleza, historia y tradición rural.
Conocido por muchos como “la capital del miniturismo”, este rincón bonaerense es perfecto para disfrutar en primavera, cuando el clima templado invita a recorrer espacios verdes, balnearios y rincones históricos. Rodeado de pinos, eucaliptos y paraísos, Salto ofrece una postal rural que permite desconectarse de la rutina sin viajar largas distancias.
Qué se puede hacer en Salto
Uno de los grandes atractivos es el Río Salto, donde se encuentra el Complejo Turístico Municipal con áreas verdes y espacios para pasar el día. El balneario cuenta con tres piletas naturales, ideales para refrescarse en los días cálidos.
Entre los puntos imperdibles del recorrido se destacan:
-
El Salto de agua, que dio nombre a la ciudad y fue declarado Lugar Histórico Nacional.
El Molino Quemado, cuyas ruinas recuerdan el primer molino hidráulico del país, construido por David Lanata en el siglo XIX.
El centro histórico, con almacenes tradicionales de más de 90 años donde se pueden probar platos típicos y recetas familiares.
La ciudad también está atravesada por historias y leyendas populares, como la de Pancho Sierra, conocido como el “Gaucho Santo”, cuya tumba se convirtió en lugar de peregrinación y forma parte del imaginario cultural local.
Dónde queda Salto
Salto se ubica en el norte de la provincia de Buenos Aires, a menos de 200 kilómetros de CABA. Su cercanía lo convierte en una opción ideal tanto para una escapada de un día como para un fin de semana completo.
El entorno combina paisajes rurales, cursos de agua y una fuerte identidad histórica, ligada a los antiguos fortines y al desarrollo agrícola y ganadero de la región.
Cómo llegar a Salto
Desde la Ciudad de Buenos Aires se puede acceder de manera sencilla:
-
Tomar el Acceso Oeste o la Ruta Nacional 7 hasta el kilómetro 94.
Luego empalmar con la Ruta Provincial 31, que conduce directamente a la ciudad.
El viaje en auto demanda aproximadamente dos horas, dependiendo del tránsito.
Para quienes buscan naturaleza, historia y tranquilidad sin alejarse demasiado de la capital, Salto aparece como una escapada perfecta en cualquier época del año, especialmente en primavera, cuando sus áreas verdes y balnearios lucen en todo su esplendor.
