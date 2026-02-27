Buenos Aires: el destino conocido como la capital del miniturismo que tiene balnearios y áreas verdes

El entorno combina paisajes rurales, cursos de agua y una fuerte identidad histórica, ligada a los antiguos fortines y al desarrollo agrícola y ganadero de la región.

Cómo llegar a Salto

Desde la Ciudad de Buenos Aires se puede acceder de manera sencilla:

Tomar el Acceso Oeste o la Ruta Nacional 7 hasta el kilómetro 94.

Luego empalmar con la Ruta Provincial 31, que conduce directamente a la ciudad.

El viaje en auto demanda aproximadamente dos horas, dependiendo del tránsito.

Para quienes buscan naturaleza, historia y tranquilidad sin alejarse demasiado de la capital, Salto aparece como una escapada perfecta en cualquier época del año, especialmente en primavera, cuando sus áreas verdes y balnearios lucen en todo su esplendor.