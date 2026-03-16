Cafeteras con descuentos de hasta el 53% y 2x1: las mejores ofertas en Coto y Carrefour para ahorrar en marzo
Hay opciones desde $23.999 y cuotas sin interés en modelos de filtro y express. Conocé los precios de Atma, Moulinex y marcas propias para renovar tu cocina.
Entre las ofertas se destacan rebajas que llegan hasta el 53%, además de promociones especiales como 2x1 en pequeños electrodomésticos, cuotas sin interés y descuentos adicionales con tarjetas propias de cada supermercado.
Las promociones incluyen distintos tipos de cafeteras: desde modelos eléctricos de filtro tradicionales, ideales para el uso diario, hasta máquinas express y cafeteras de émbolo, que permiten preparar café con un estilo más similar al de las cafeterías.
Gracias a estas ofertas, es posible encontrar opciones económicas por menos de $25.000, pero también modelos más completos para quienes buscan mayor potencia o funciones avanzadas.
Las ofertas disponibles en Coto
El supermercado Coto también sumó promociones en cafeteras con descuentos que van del 15% al 25%, además de la posibilidad de pagar en 6, 9 y hasta 12 cuotas sin interés con determinados medios de pago.
En muchos casos, las rebajas se aplican utilizando Comunidad Coto, el programa de beneficios del supermercado que permite acceder a descuentos exclusivos.
Entre las cafeteras que se pueden encontrar en oferta aparecen los siguientes modelos:
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Cafetera de filtro TOP HOUSE Cm1001b con 15% de descuento: $26.349,15.
Cafetera ATMA Essential CA2180P con 15% off: $25.796,65.
Cafetera TOP HOUSE C-GC con 15% de rebaja: $56.609,15.
Cafetera MOULINEX City Perfecta con 15% de descuento: $39.354,15.
Cafetera TOP HOUSE CM1705 con 15% off: $75.759,65.
Cafetera TOP HOUSE CA1707 con 25% de descuento: $67.392,01.
Cafetera TOP HOUSE CM1301B con 15% de rebaja: $33.999,15.
Cafetera TOP HOUSE CM-30000BE con 20% de descuento: $88.799,20.
Cafetera TOP HOUSE C-NV con 20% off: $42.375,20.
Estas promociones están disponibles tanto en tiendas físicas como en la tienda online del supermercado, aunque los precios pueden variar según la sucursal o la disponibilidad del producto.
Las ofertas disponibles en Carrefour
La cadena Carrefour también lanzó descuentos importantes en cafeteras, con promociones que llegan hasta el 53% en distintos modelos.
Además de las rebajas directas, algunas cafeteras forman parte de promociones 2x1 en pequeños electrodomésticos, lo que permite comprar dos productos por un precio mucho más conveniente.
Entre las ofertas más destacadas aparecen:
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Cafetera eléctrica de filtro Sansei Casa9118BP de 0,75 litros con 53% de descuento: $23.999 (antes $51.799).
Cafetera Mandine vintage con timer MCM10, incluida en promoción 2x1 en pequeños electrodomésticos: $41.500 por unidad.
Cafetera express Mandine inox MEC1450, también dentro de la promo 2x1: $146.500 cada una.
Cafetera de émbolo TF25 de 350 ml, con segunda unidad al 80% de descuento: $13.194.
Cafetera Mandine MCM900W blanca simil madera, incluida en promoción 2x1: $29.500 cada una.
Cafetera eléctrica Electrolux Efficient ECM12 de 600 ml con 26% de descuento: $42.999.
Cafetera Mandine de acero inoxidable MCM6011T, incluida en promoción 2x1: $36.500 cada una.
En algunos casos, la compra también puede financiarse hasta en 12 cuotas fijas con tarjetas Visa o con los planes de financiación del propio supermercado, lo que permite aprovechar las promociones sin pagar todo en una sola vez.
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