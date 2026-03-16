Cafeteras con descuentos de hasta el 53% y 2x1: las mejores ofertas en Coto y Carrefour para ahorrar en marzo

Entre las cafeteras que se pueden encontrar en oferta aparecen los siguientes modelos:

Cafetera de filtro TOP HOUSE Cm1001b con 15% de descuento: $26.349,15.

Cafetera ATMA Essential CA2180P con 15% off: $25.796,65.

Cafetera TOP HOUSE C-GC con 15% de rebaja: $56.609,15.

Cafetera MOULINEX City Perfecta con 15% de descuento: $39.354,15.

Cafetera TOP HOUSE CM1705 con 15% off: $75.759,65.

Cafetera TOP HOUSE CA1707 con 25% de descuento: $67.392,01.

Cafetera TOP HOUSE CM1301B con 15% de rebaja: $33.999,15.

Cafetera TOP HOUSE CM-30000BE con 20% de descuento: $88.799,20.

Cafetera TOP HOUSE C-NV con 20% off: $42.375,20.

Estas promociones están disponibles tanto en tiendas físicas como en la tienda online del supermercado, aunque los precios pueden variar según la sucursal o la disponibilidad del producto.

Las ofertas disponibles en Carrefour

La cadena Carrefour también lanzó descuentos importantes en cafeteras, con promociones que llegan hasta el 53% en distintos modelos.

Además de las rebajas directas, algunas cafeteras forman parte de promociones 2x1 en pequeños electrodomésticos, lo que permite comprar dos productos por un precio mucho más conveniente.

Entre las ofertas más destacadas aparecen:

Cafetera eléctrica de filtro Sansei Casa9118BP de 0,75 litros con 53% de descuento: $23.999 (antes $51.799).

Cafetera Mandine vintage con timer MCM10 , incluida en promoción 2x1 en pequeños electrodomésticos: $41.500 por unidad.

Cafetera express Mandine inox MEC1450 , también dentro de la promo 2x1: $146.500 cada una.

Cafetera de émbolo TF25 de 350 ml , con segunda unidad al 80% de descuento: $13.194.

Cafetera Mandine MCM900W blanca simil madera , incluida en promoción 2x1: $29.500 cada una.

Cafetera eléctrica Electrolux Efficient ECM12 de 600 ml con 26% de descuento: $42.999.

Cafetera Mandine de acero inoxidable MCM6011T, incluida en promoción 2x1: $36.500 cada una.

En algunos casos, la compra también puede financiarse hasta en 12 cuotas fijas con tarjetas Visa o con los planes de financiación del propio supermercado, lo que permite aprovechar las promociones sin pagar todo en una sola vez.