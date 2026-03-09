Supermercados rematan cafeteras desde $23.999 en 12 cuotas sin interés
Las principales cadenas de supermercados en Argentina lanzaron nuevas promociones para quienes buscan renovar pequeños electrodomésticos sin gastar de más.
Las ofertas incluyen modelos de filtro tradicionales, cafeteras express y también versiones de émbolo o prensa francesa. Algunas promociones además permiten comprar dos productos al precio de uno o acceder a cuotas sin interés, lo que facilita aún más la compra.
Entre las marcas disponibles aparecen opciones de Electrolux, Oster, Moulinex y Atma, entre otras.
Coto y sus ofertas
Coto y Carrefour presentaron descuentos importantes en cafeteras, con precios que arrancan desde los $24.000 y rebajas que llegan hasta el 50%.
El supermercado Coto lanzó promociones con descuentos de hasta 25% en distintas cafeteras. Además, muchas de estas ofertas permiten pagar en 6, 9 o 12 cuotas sin interés, lo que amplía las posibilidades de compra.
Algunas de las opciones destacadas incluyen:
Cafetera filtro TOP HOUSE Cm1001b (15% off): $26.349,15
Cafetera filtro ATMA Essential CA2180P (15% off): $25.796,65
Cafetera filtro Moulinex City Perfecta (15% off): $39.354,15
Cafetera filtro TOP HOUSE CA1707 (25% off): $67.392,01
Cafetera filtro TOP HOUSE CM1301B (15% off): $33.999,15
Estas promociones aplican especialmente para quienes pagan mediante Comunidad Coto en un pago o aprovechan los planes de financiación disponibles.
Carrefour y sus ofertas
Por su parte, Carrefour presenta descuentos que alcanzan hasta el 53%, además de promociones 2x1 en pequeños electrodomésticos.
Entre las cafeteras más destacadas aparecen:
Cafetera eléctrica Sansei Casa9118BP 0,75 L (53% off): $23.999
Cafetera Mandine vintage con timer MCM10 (2x1): $41.500 cada una
Cafetera express Mandine inox MEC1450 (2x1): $146.500 cada una
Cafetera émbolo TF25 350 ml con segunda unidad al 80% off: $13.194
Cafetera Electrolux Efficient ECM12 600 ml (26% off): $42.999
En muchos casos, estas promociones incluyen 12 cuotas fijas con tarjetas Visa o Mi Carrefour Crédito, lo que permite comprar con financiación.
Gracias a estas liquidaciones, las cafeteras se convirtieron en uno de los electrodomésticos más buscados del momento, especialmente por quienes quieren mejorar su experiencia de café en casa sin gastar demasiado.
