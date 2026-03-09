Supermercados rematan cafeteras desde $23.999 en 12 cuotas sin interés

Cafetera filtro TOP HOUSE Cm1001b (15% off): $26.349,15

Cafetera filtro ATMA Essential CA2180P (15% off): $25.796,65

Cafetera filtro Moulinex City Perfecta (15% off): $39.354,15

Cafetera filtro TOP HOUSE CA1707 (25% off): $67.392,01

Cafetera filtro TOP HOUSE CM1301B (15% off): $33.999,15

Estas promociones aplican especialmente para quienes pagan mediante Comunidad Coto en un pago o aprovechan los planes de financiación disponibles.

Carrefour y sus ofertas

Por su parte, Carrefour presenta descuentos que alcanzan hasta el 53%, además de promociones 2x1 en pequeños electrodomésticos.

Entre las cafeteras más destacadas aparecen:

Cafetera eléctrica Sansei Casa9118BP 0,75 L (53% off): $23.999

Cafetera Mandine vintage con timer MCM10 (2x1): $41.500 cada una

Cafetera express Mandine inox MEC1450 (2x1): $146.500 cada una

Cafetera émbolo TF25 350 ml con segunda unidad al 80% off: $13.194

Cafetera Electrolux Efficient ECM12 600 ml (26% off): $42.999

En muchos casos, estas promociones incluyen 12 cuotas fijas con tarjetas Visa o Mi Carrefour Crédito, lo que permite comprar con financiación.

Gracias a estas liquidaciones, las cafeteras se convirtieron en uno de los electrodomésticos más buscados del momento, especialmente por quienes quieren mejorar su experiencia de café en casa sin gastar demasiado.