Carnes premium y platos abundantes: el bodegón ideal para comer rico y barato todos los días en Buenos Aires
Ubicado en Parque Leloir y Tortugas Open Mall, Malcriado ofrece parrilla, vinos y un menú variado. Conocé sus platos estrella y cómo llegar a sus locales.
Buenos Aires ofrece un amplio circuito de bodegones que conquistan a los comensales con platos generosos y llenos de sabor, aunque no todos disponen cortes de carne de primera calidad. Entre ellos destaca "Malcriado", con dos locales en la ciudad, que se volvió un favorito gracias a su variada propuesta gastronómica.
Su carta incluye platos a la parrilla y una cuidada selección de vinos, aunque también se pueden encontrar otras especialidades para deleitar el paladar. Una de sus grandes ventajas es que abre sus puertas todos los días, siendo una alternativa accesible para comer rico y barato en cualquier momento del día.
Las especialidades de "Malcriado"
En este emblemático bodegón, cada plato se elabora con productos frescos y de calidad, pensado para atrapar por completo a los visitantes. Estas son las propuestas destacadas de "Malcriado":
- Provoleta rellena de morcilla y verdeo sobre pan de especias y salsa casera
- Empanadas al horno de barro
- Cabezas de calamar fritas
- Cornalitos con zucchini
- Pinchos Mini Parri Malcriado
- Tomahawk Steak
- Osobuco del Rey con puré de papas y cebolla salteada
- Cordero braseado en torre de papas
- Bondiola con cerveza negra y puré de batatas con toffee
- Ternerita guisada con verduras de estación
- Sándwich de osobuco en pan casero
- Sándwich de chorizo en pan casero
- Ensalada con langostinos apanados
- Ensalada con mollejas doradas, tomates cherry y vinagretas italianas
- Budín de pan con nueces
- Flan con dulce
- Cheesecake
Dónde queda "Malcriado"
Este innovador restaurante cuenta con dos sedes en la ciudad: una en Parque Leloir, donde los visitantes pueden divertirse con juegos que entregan premios y aprovechar un happy hour de vino 2x1 entre las 18 y las 21; y otra en Tortugas Open Mall, que abre sus puertas desde las 10 de la mañana hasta pasada la medianoche.
Cómo llegar a "Malcriado"
Para visitar la sucursal de Parque Leloir, lo más práctico es tomar el tren Sarmiento hasta Castelar y luego combinar con los colectivos 269 o 441, que tienen paradas a metros de esta sede.
En caso de ir al local de Tortugas Open Mall, se puede tomar tren Belgrano Norte hasta Los Polvorines y seguir en los colectivos 203 o 60. Otra alternativa es ir en auto particular, ya que ambas sedes tienen estacionamiento.
