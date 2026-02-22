Carnes premium y platos abundantes: el bodegón ideal para comer rico y barato todos los días en Buenos Aires

Provoleta rellena de morcilla y verdeo sobre pan de especias y salsa casera

Empanadas al horno de barro

Cabezas de calamar fritas

Cornalitos con zucchini

Pinchos Mini Parri Malcriado

Tomahawk Steak

Osobuco del Rey con puré de papas y cebolla salteada

Cordero braseado en torre de papas

Bondiola con cerveza negra y puré de batatas con toffee

Ternerita guisada con verduras de estación

Sándwich de osobuco en pan casero

Sándwich de chorizo en pan casero

Ensalada con langostinos apanados

Ensalada con mollejas doradas, tomates cherry y vinagretas italianas

Budín de pan con nueces

Flan con dulce

Cheesecake

Dónde queda "Malcriado"

Este innovador restaurante cuenta con dos sedes en la ciudad: una en Parque Leloir, donde los visitantes pueden divertirse con juegos que entregan premios y aprovechar un happy hour de vino 2x1 entre las 18 y las 21; y otra en Tortugas Open Mall, que abre sus puertas desde las 10 de la mañana hasta pasada la medianoche.