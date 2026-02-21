Bodegón en Buenos Aires: el restaurante ideal para comer churros o cenar comida abundante

Cómo llegar a Manolo

El local de Rivadavia 2371 queda a pocas cuadras de la peatonal y de la playa Bristol. Por este motivo, es posible llegar caminando o en colectivo por las líneas que pasan por el microcentro.

La sucursal de Alem 3980 está en la zona de Güemes, un área gastronómica muy concurrida de la ciudad. En este contexto, es posible acceder en auto desde la costa por Boulevard Marítimo o en transporte público que circule por avenida Colón o Juan B. Justo.

Por otro lado, la sede que se ubica sobre Castelli está a metros de Playa Grande, siendo práctico llegar en auto o tomar un colectivo que recorra esta zona de la costa.