Bodegón en Buenos Aires: el restaurante ideal para comer churros o cenar comida abundante
Este sitio presenta tres sucursales en Mar del Plata y es sinónimo de calor, vacaciones y mar. Dónde queda y qué comer.
Durante todo el año, los argentinos esperan con ansias la llegada del verano no solo para sumergirse en las frías aguas de Mar del Plata, sino también para deleitarse con las especialidades de Manolo. Sinónimo de playa, calor y vacaciones, este bodegón se convirtió en una figura emblemática de la Costa Atlántica.
Con tres sucursales distribuidas en puntos estratégicos de "La feliz", Manolo ofrece la posibilidad de almorzar o cenar en un ambiente cálido y familiar. Además, una de sus principales características, además de los churros, es su carta extensa y variada, con precios accesibles y platos abundantes.
Las especialidades de Manolo
Las especialidades más destacadas de este recinto son las milanesas completas con papas fritas y huevo, rabazas grandes para compartir, y pescados y mariscos frescos. Además hay carnes, hamburguesas, pastas, pizzas y ensaladas para todos los gustos.
El infaltable ritual playero son los churros: simples a $1.000 o rellenos (dulce de leche, pastelera o chocolate) a $1.100. Para acompañar, los chocolates espeso o liviano salen alrededor de $7.000, el chocolate con crema $7.800 y hay versiones mini o en jarrita entre $6.100 y $6.700.
Dónde queda Manolo
En Mar del Plata, Manolo cuenta con tres locales para elegir el que quede más cómodo, ya sea para comer en el salón o pasar a buscar churros y meriendas. Las sucursales están ubicadas en Rivadavia 2371, Alem 3980 y Castelli 15, distribuidas en distintos puntos de la ciudad para evitar grandes traslados.
Cómo llegar a Manolo
El local de Rivadavia 2371 queda a pocas cuadras de la peatonal y de la playa Bristol. Por este motivo, es posible llegar caminando o en colectivo por las líneas que pasan por el microcentro.
La sucursal de Alem 3980 está en la zona de Güemes, un área gastronómica muy concurrida de la ciudad. En este contexto, es posible acceder en auto desde la costa por Boulevard Marítimo o en transporte público que circule por avenida Colón o Juan B. Justo.
Por otro lado, la sede que se ubica sobre Castelli está a metros de Playa Grande, siendo práctico llegar en auto o tomar un colectivo que recorra esta zona de la costa.
