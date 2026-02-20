Bodegón en Buenos Aires: el lugar ideal para los amantes de la carne
Se ubica en Palermo y fue pensado para los amantes de la carne. Utilizan diferentes técnicas de cocción para deleitar el paladar de los comensales.
En los 48 barrios de Buenos Aires, el asado ocupa un lugar central en la identidad gastronómica porteña. En cada rincón, los bodegones tradicionales convierten a este plato en protagonista con diferentes propuestas y técnicas de cocción, con el objetivo de atrapar la atención de los visitantes de inmediato.
Fogón Asado se ubica en Palermo y es uno de los restaurantes predilectos de los amantes de la carne. Con un amplio abanico de propuestas, diversas técnicas, aromas y sabores, este recinto porteño se convirtió en uno de los más elegidos del circuito gastronómico. Además de su accesibilidad, abre sus puertas de lunes a domingos durante el mediodía y la noche.
Las especialidades de Fogón Asado
En Fogón Asado, la propuesta gira alrededor de una parrilla ubicada en el centro del salón, donde todo pasa a la vista de los comensales. El restaurante ofrece dos recorridos degustación, de 9 o 14 pasos, pensados para avanzar de menor a mayor intensidad.
El menú comienza con preparaciones al rescoldo como vegetales ahumados con toques frescos, continúa con mariscos grillados y luego da lugar a distintos cortes de carne tratados con técnicas precisas que resaltan jugosidad y sabor. Entre los puntos más destacados aparece el costillar cocido en su propio jugo, intenso y tierno.
La experiencia culmina a lo grande con un postre clásico argentino, dulce y generoso, que se encarga de cerrar con un broche de oro la velada.
Dónde queda Fogón Asado
Este recinto se encuentra en Gorriti 3780, en el barrio de Palermo, uno de los polos gastronómicos más buscados de la Ciudad de Buenos Aires. Abre todos los días al mediodía, de 12:30 a 15, con la propuesta de 9 pasos, y por la noche funciona entre las 20 y las 22:30, momento en el que se puede elegir entre el menú de 9 o el de 14 pasos.
Cómo llegar a Fogón Asado
Para llegar a Fogón Asado en transporte público, una opción práctica es tomar la Línea D de subte y bajar en Estación Scalabrini Ortiz. Desde allí, el restaurante se encuentra a unas pocas cuadras, dentro del circuito de Palermo Soho.
También se puede acceder en colectivo, ya que varias líneas pasan por la zona, entre ellas la 39, 55, 57, 110, 141, 151 y 168, con paradas sobre avenidas Santa Fe y Scalabrini Ortiz.
