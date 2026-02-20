Bodegón en Buenos Aires: el lugar ideal para los amantes de la carne

Dónde queda Fogón Asado

Este recinto se encuentra en Gorriti 3780, en el barrio de Palermo, uno de los polos gastronómicos más buscados de la Ciudad de Buenos Aires. Abre todos los días al mediodía, de 12:30 a 15, con la propuesta de 9 pasos, y por la noche funciona entre las 20 y las 22:30, momento en el que se puede elegir entre el menú de 9 o el de 14 pasos.

Cómo llegar a Fogón Asado

Para llegar a Fogón Asado en transporte público, una opción práctica es tomar la Línea D de subte y bajar en Estación Scalabrini Ortiz. Desde allí, el restaurante se encuentra a unas pocas cuadras, dentro del circuito de Palermo Soho.

También se puede acceder en colectivo, ya que varias líneas pasan por la zona, entre ellas la 39, 55, 57, 110, 141, 151 y 168, con paradas sobre avenidas Santa Fe y Scalabrini Ortiz.