Carolina, inmigrante sudamericana en España: "Trabajo sin jefes ni oficina y gano 2.500 euros por mes"
Carolina dejó de trabajar para una empresa y comenzó a hacerlo por cuenta propia, con sus propios clientes y servicios.
Una joven electricista venezolana radicada en España contó que, tras dejar una empresa y comenzar a desempeñarse por cuenta propia, pasó de ganar 1.400 euros mensuales a 2.500 euros.
Carolina explicó que tomó esa decisión después de varios años en relación de dependencia y que el cambio le permitió trabajar directamente para sus clientes, fijar sus propios precios y manejar sus horarios con mayor libertad.
"Trabajando por mi cuenta pasé de ganar 1.400 euros a 2.500 en mano", afirmó al comparar su situación actual con la etapa en la que trabajaba para una empresa.
Qué gastos tiene ser autónoma en España
Sin embargo, trabajar por cuenta propia también implica asumir gastos y obligaciones que no tiene un empleado de la misma manera. Entre ellos figuran la cuota de autónomos, los impuestos, las herramientas, los materiales, los desplazamientos, los seguros y el mantenimiento del vehículo.
A eso se suma que los ingresos pueden variar de un mes a otro según la cantidad de trabajos realizados y la demanda de clientes. Por ese motivo, quienes desarrollan una actividad independiente deben planificar sus gastos y prever posibles períodos con menor nivel de actividad.
Además, quienes se desempeñan de manera independiente deben afrontar los períodos de menor actividad sin un sueldo fijo y no cuentan con vacaciones pagas en las mismas condiciones que un trabajador contratado.
Por ese motivo, los ingresos de un autónomo no pueden compararse de manera directa con el salario de un trabajador en relación de dependencia, ya que deben contemplarse los costos asociados a la actividad.
Cuánto gana ahora como autónoma en España
De acuerdo con su testimonio, sus ingresos pasaron de 1.400 euros mensuales como empleada a unos 2.500 euros en mano luego de comenzar a trabajar por cuenta propia.
Aunque aseguró que el cambio mejoró su situación económica, también remarcó que implicó asumir una mayor responsabilidad sobre su actividad y hacerse cargo de todos los gastos vinculados con su trabajo.
Su experiencia ganó repercusión en redes sociales al exponer las diferencias que pueden existir entre el trabajo en relación de dependencia y la actividad autónoma, una alternativa elegida por muchos profesionales que buscan mayor independencia para gestionar sus servicios y organizar sus tiempos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario