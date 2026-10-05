Carolina, inmigrante sudamericana en España: "Trabajo sin jefes ni oficina y gano 2.500 euros por mes"

Además, quienes se desempeñan de manera independiente deben afrontar los períodos de menor actividad sin un sueldo fijo y no cuentan con vacaciones pagas en las mismas condiciones que un trabajador contratado.

Por ese motivo, los ingresos de un autónomo no pueden compararse de manera directa con el salario de un trabajador en relación de dependencia, ya que deben contemplarse los costos asociados a la actividad.

Cuánto gana ahora como autónoma en España

De acuerdo con su testimonio, sus ingresos pasaron de 1.400 euros mensuales como empleada a unos 2.500 euros en mano luego de comenzar a trabajar por cuenta propia.

Aunque aseguró que el cambio mejoró su situación económica, también remarcó que implicó asumir una mayor responsabilidad sobre su actividad y hacerse cargo de todos los gastos vinculados con su trabajo.

Su experiencia ganó repercusión en redes sociales al exponer las diferencias que pueden existir entre el trabajo en relación de dependencia y la actividad autónoma, una alternativa elegida por muchos profesionales que buscan mayor independencia para gestionar sus servicios y organizar sus tiempos.