Caspalá, el pueblo escondido de Jujuy a 3.000 metros de altura que premió la ONU

También se puede visitar el mirador El Antiguito, desde donde es posible contemplar el paisaje que rodea al pueblo, y conocer otros atractivos naturales como la Cascada Casa Mocha y el Puente de Piedra.

Otra alternativa es recorrer sectores vinculados con el Camino del Inca, que permiten acercarse a la historia de las comunidades que habitaron la región y comprender la importancia que estos antiguos caminos tuvieron para conectar distintos puntos del territorio andino.

La experiencia turística de Caspalá también está estrechamente relacionada con sus habitantes. El alojamiento se concentra principalmente en casas de familias y pequeños hospedajes administrados por pobladores locales, lo que permite mantener un contacto directo con las costumbres y la vida cotidiana del lugar.

Antes de viajar es importante tener en cuenta que la señal de celular puede ser muy limitada o directamente inexistente y que no siempre hay acceso a cajeros automáticos. Por este motivo, es recomendable contar con efectivo y llevar ropa y calzado cómodos para realizar las caminatas.

Dónde queda y cómo llegar a Caspalá

Caspalá se encuentra en la provincia de Jujuy, en una zona montañosa del norte argentino y a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Su ubicación y las dificultades históricas para acceder al lugar fueron algunos de los factores que permitieron preservar gran parte de su identidad cultural.

Actualmente, el principal acceso es a través de la Ruta Provincial 73, cuya apertura mejoró la conexión de la localidad con otros puntos de Jujuy y facilitó la llegada de visitantes.

El recorrido hasta Caspalá atraviesa paisajes de montaña y caminos característicos de la región, por lo que el viaje forma parte de la experiencia. Debido a las condiciones geográficas del destino, conviene organizar previamente el traslado y consultar el estado de las rutas antes de comenzar el recorrido.

Una vez allí, el pueblo propone una experiencia alejada del turismo masivo, en contacto con paisajes andinos, construcciones tradicionales y costumbres ancestrales que fueron precisamente algunas de las características que llevaron a Caspalá a recibir reconocimiento internacional.