Éxito de la NASA: cómo es y para qué sirve la nueva antena de la Estación Espacial

Cómo funciona la nueva antena Espacio-Tierra

La nueva antena cumple una función fundamental para mantener las comunicaciones entre la Estación Espacial Internacional y los equipos ubicados en la Tierra. El sistema permite transmitir diferentes tipos de información necesaria para las operaciones diarias.

Entre los datos que pueden enviarse se encuentran comunicaciones de voz, telemetría crítica de los sistemas de control y transmisiones de video en alta definición en tiempo real. De esta manera, los especialistas pueden seguir desde tierra lo que ocurre en la estación y recibir información sobre sus principales sistemas.

Para conseguir esta conexión, la antena utiliza la red de satélites TDRS (Tracking and Data Relay Satellite) de la NASA. Estos satélites funcionan como intermediarios para facilitar el intercambio de información entre las naves y estructuras espaciales y las instalaciones terrestres.

Uno de los desafíos del sistema es mantener una comunicación estable mientras la EEI se mueve alrededor de la Tierra. La estación viaja a una velocidad aproximada de 28.000 kilómetros por hora, por lo que la antena está preparada para permanecer orientada hacia los satélites geoestacionarios durante el recorrido.

La instalación permite así reforzar una infraestructura clave para las operaciones de la Estación Espacial Internacional, manteniendo conectado al personal que se encuentra en órbita con los especialistas y controladores responsables de supervisar las misiones desde Houston.