Éxito de la NASA: cómo es y para qué sirve la nueva antena de la Estación Espacial
Dos astronautas de la NASA y la ESA completaron con éxito una caminata espacial para colocar un equipo clave que mejorará la comunicación con la Tierra.
La NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA) completaron una nueva misión en el exterior de la Estación Espacial Internacional (EEI), donde dos astronautas instalaron una antena de comunicación Espacio-Tierra de alta velocidad.
La operación estuvo a cargo de Anil Menon, astronauta de la NASA, y Sophie Adenot, integrante de la ESA, quienes realizaron una caminata espacial de aproximadamente seis horas y media. Durante ese período trabajaron en diferentes sectores exteriores de la estación para completar las tareas programadas.
El objetivo principal fue instalar una nueva antena destinada a mejorar el intercambio de información entre la Estación Espacial Internacional y el Centro de Control de Misiones de Houston. Una vez finalizada la colocación, comenzaron las primeras pruebas para comprobar el funcionamiento del dispositivo.
Los resultados iniciales fueron positivos y mostraron niveles adecuados de potencia y transmisión de datos. De todas formas, los controladores de vuelo continuarán supervisando el equipo desde la Tierra para evaluar su desempeño.
La caminata espacial también incluyó otras tareas de mantenimiento. Los astronautas aseguraron una unidad averiada que había sido retirada anteriormente y la trasladaron hasta una plataforma utilizada para almacenar repuestos dentro de la estructura de soporte de la estación.
Cómo funciona la nueva antena Espacio-Tierra
La nueva antena cumple una función fundamental para mantener las comunicaciones entre la Estación Espacial Internacional y los equipos ubicados en la Tierra. El sistema permite transmitir diferentes tipos de información necesaria para las operaciones diarias.
Entre los datos que pueden enviarse se encuentran comunicaciones de voz, telemetría crítica de los sistemas de control y transmisiones de video en alta definición en tiempo real. De esta manera, los especialistas pueden seguir desde tierra lo que ocurre en la estación y recibir información sobre sus principales sistemas.
Para conseguir esta conexión, la antena utiliza la red de satélites TDRS (Tracking and Data Relay Satellite) de la NASA. Estos satélites funcionan como intermediarios para facilitar el intercambio de información entre las naves y estructuras espaciales y las instalaciones terrestres.
Uno de los desafíos del sistema es mantener una comunicación estable mientras la EEI se mueve alrededor de la Tierra. La estación viaja a una velocidad aproximada de 28.000 kilómetros por hora, por lo que la antena está preparada para permanecer orientada hacia los satélites geoestacionarios durante el recorrido.
La instalación permite así reforzar una infraestructura clave para las operaciones de la Estación Espacial Internacional, manteniendo conectado al personal que se encuentra en órbita con los especialistas y controladores responsables de supervisar las misiones desde Houston.
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