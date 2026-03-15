Celulares importados sin arancel: los 8 modelos más baratos para comprar en marzo y por qué no bajan los precios
Pese a la quita de impuestos, los dispositivos cuestan el doble que en EE.UU. Conocé la lista de opciones desde $199.999 y qué conviene elegir por cámara o batería.
La quita de aranceles para la importación de teléfonos celulares en la Argentina no se traducirá en un alivio inmediato para el bolsillo de los consumidores, incluso pese a la declaración del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que prometió "mejores precios para todos".
Según los valores de mercado actuales, un dispositivo en el país sigue costando hasta el doble que en los Estados Unidos y un 60% más que en Chile. Esta persistente diferencia de precios responde a una estructura de costos que va más allá del arancel aduanero, incluyendo el tipo de cambio, la compleja logística nacional y el peso de los impuestos internos, de acuerdo con los vendedores.
Desde el 15 de enero de 2026, los celulares importados llegan a la Argentina sin pagar aranceles. La decisión del Gobierno, oficializada por el Decreto 333/2025, apunta a bajar los precios y achicar la brecha con el exterior.
Los 8 modelos mas baratos
Mejor Samsung: Galaxy A17 5G
- Puntos clave: Incluye estabilización óptica de imagen (OIS, sigla en inglés) en la cámara principal y la elegante interfaz de Samsung, diferenciándose de lo habitual en este segmento.
- Soporte de software: Ofrece un líder en la industria de seis años de actualizaciones desde el lanzamiento, maximizando el valor a largo plazo.
- Alternativa: El Galaxy A16 5G, casi idéntico, puede encontrarse con grandes descuentos. Sin embargo, el año adicional de soporte del A17 justifica la pequeña inversión extra. Existe también una versión 4G, más barata y sin conectividad 5G.
- Ideal para: Compradores que priorizan el valor y un dispositivo con soporte de software prolongado.
- Precio de referencia: $699.999 (modelo de 256GB, 8GB RAM, Dual SIM, gris).
Mejor diseño: Motorola Edge 60 Fusion
- Puntos clave: Diseño atractivo en colores Pantone (Slipstream y Amazonite) con un cómodo y adherente respaldo de cuero vegano. Posee clasificaciones IP68 e IP69 para resistencia al polvo y al agua.
- Pantalla: Su principal atractivo es la impresionante pantalla curva pOLED de 6,67 pulgadas, ideal para una visualización cinematográfica.
- Cámaras: Cámara principal trasera de 50Mp que produce fotos atractivas con coloración natural, y una cámara frontal de 32Mp para selfies detallados.
- Soporte de software: Solo tres años de actualizaciones prometidas, lo que se considera un inconveniente en longevidad.
- Ideal para: Amantes del entretenimiento en movimiento que buscan una pantalla grande y económica con diseño premium.
- Consideraciones: La falta de soporte de software a largo plazo (solo 3 años) afecta su valor a largo plazo.
- Precio de referencia: $839.999 (Modelo 8GB, 256GB, gris).
Mejores cámaras: Samsung Galaxy A25 5G
- Puntos clave: Rendimiento mejorado gracias al chipset Exynos 1280, pantalla más impresionante con tasa de refresco de 120Hz, cámara ultra panorámica de 8Mp superior y altavoces estéreo.
- Ventajas: Sólida duración de la batería, cámaras principal y selfie decentes, y cinco años de actualizaciones.
- Desventajas: Opciones de almacenamiento limitadas y un diseño que puede no ser universalmente atractivo.
- Ideal para: Quienes buscan una experiencia sólida en todos los aspectos y priorizan la calidad fotográfica en su rango de precio.
- Consideraciones: No es el celular más resistente de la lista, por lo que no es ideal para usuarios propensos a caídas.
- Precio de referencia: $799.999 (Modelo Dual SIM 128 GB, azul, 6 GB RAM).
Mejor pantalla: Motorola Moto G85 5G
- Puntos clave: Diseño de respaldo premium (especialmente en el color azul cobalto). Pantalla pOLED de 6,67 pulgadas y 120Hz, excelente para redes sociales y streaming.
- Rendimiento: Chipset Snapdragon 6s Gen 3, suficiente para el uso diario, pero limitado para juegos 3D exigentes. La versión de Android de Motorola es sencilla y fácil de usar.
- Batería: Enorme batería de 5000mAh que puede durar aproximadamente un día y medio, con carga rápida por cable de 30W (0% a 50% en 30 minutos).
- Limitaciones: El rendimiento de la cámara es su principal punto débil.
- Ideal para: Usuarios que valoran una experiencia visual excepcional y una gran autonomía.
- Precio de referencia: $599.999 (Modelo 256Gb, 8GB RAM, gris).
El mejor precio: Motorola Moto E15
- Puntos clave: Ofrece un valor excepcional. No se siente barato a pesar de su precio, con un acabado trasero de cuero vegano para un buen agarre. Opciones de colores llamativos (Denim Blue, Fresh Lavender).
- Pantalla: Panel competente de 6,5 pulgadas y 720p con tasa de refresco de 90Hz. Buena experiencia de visualización para entretenimiento ligero e incluye audio envolvente.
- Rendimiento: Chipset MediaTek Helio G81 Extreme, maneja aplicaciones convencionales (mensajería, redes sociales) fácilmente, pero los 2GB de RAM pueden ralentizarlo con muchas aplicaciones abiertas.
- Soporte de software: El mayor inconveniente es solo un año de actualizaciones de seguridad.
- Ideal para: Padres que buscan un celular barato, funcional y que no suponga una gran preocupación si se daña.
- Consideraciones: La corta promesa de actualizaciones de seguridad limita su vida útil segura. El Moto G06 Power es otra alternativa en este rango.
- Precio de referencia: $199.999 (Modelo 64 Gb, 2gb RAM, azul).
Mejor duración de batería: Motorola Moto G56
- Puntos clave: Batería de larga duración (hasta dos días, con 40-50% restante al final de la jornada). Diseño atractivo y reconocible, con resistencia al polvo IP69 e impermeable.
- Extras: Conserva el puerto para auriculares y la ranura para tarjeta microSD. Pantalla grande y cámara principal sólida. Carga por cable rápida.
- Limitaciones: El soporte de software podría ser más largo y el rendimiento no es el más fluido para usuarios exigentes.
- Ideal para: Usuarios que buscan la máxima duración de batería sin sacrificar otras características clave.
- Consideraciones: Buscar otras opciones si se requiere soporte de software más largo o un rendimiento más impresionante.
- Precio de referencia: $599.999 (Modelo 5g Dual Sim, 256 Gb, Gris, 8 Gb RAM, 5200 Mah, Gorilla Glass 7i, Certificación Militar, Ip68 Sumergible).
Mejor alternativa de Samsung: Galaxy A16 5G
- Puntos clave: Diseño atractivo y potente pantalla AMOLED a un precio accesible. La interfaz de usuario de Samsung es un punto a favor.
- Soporte de software: Una de sus mayores ventajas es el compromiso de Samsung de seis años de actualizaciones, superando a muchos rivales.
- Limitaciones: El rendimiento general y las cámaras ultra panorámicas y macro no son excepcionales.
- Situación actual: Fue reemplazado por el Galaxy A17 5G, casi idéntico pero con OIS en la cámara principal. Al ser un modelo anterior, se puede encontrar a un precio tentadoramente más bajo.
- Ideal para: Quienes valoran el soporte de software a largo plazo y un diseño atractivo.
- Consideraciones: Ahora le sucede el A17 5G.
- Precio de referencia: $400.000 (Modelo 128 GB, 4 GB, pantalla negra 6.7).
Lo mejor para lectores: TCL 50 Pro Nxtpaper
- Puntos clave: Posee una pantalla única con modo estilo E-Ink que se activa con un interruptor, mejorando la legibilidad y la salud ocular, sin sacrificar una buena experiencia de color en modo normal.
- Ventajas: Excelente duración de la batería, independientemente del modo de pantalla utilizado.
- Limitaciones: La calidad de las cámaras y los altavoces necesita mejoras. El software adicional puede ser frustrante.
- Ideal para: Lectores ávidos que utilizan su celular para acceder a libros (como Kindle) y buscan un celular económico adaptado a sus necesidades.
- Consideraciones: Las cámaras no están a la altura de la mayoría de los otros teléfonos económicos de esta lista.
- Precio de referencia: $549.999 (Modelo 5g, gris).
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario