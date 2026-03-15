Celulares importados sin arancel: los 8 modelos más baratos para comprar en marzo y por qué no bajan los precios

Según los valores de mercado actuales, un dispositivo en el país sigue costando hasta el doble que en los Estados Unidos y un 60% más que en Chile. Esta persistente diferencia de precios responde a una estructura de costos que va más allá del arancel aduanero, incluyendo el tipo de cambio, la compleja logística nacional y el peso de los impuestos internos, de acuerdo con los vendedores.