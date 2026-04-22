Reapareció la "changuita", el mamífero marino más pequeño del mundo
El hallazgo habría ocurrido durante una jornada de monitoreo ambiental realizada por equipos de conservación marina.
Después de siete años sin registros confirmados, el reciente avistamiento de “Changuita” en la costa de un país de América del Sur ha reabierto una conversación sobre su especie que combina ciencia, conservación y memoria ecológica.
Changuita es el nombre dado a un ejemplar específico de chungungo (Lontra felina), también conocido como nutria marina o gato de mar. Es una especie de mamífero carnívoro de la familia Mustelidae que habita las costas rocosas de Chile y Perú, siendo la nutria más pequeña del mundo.
El hallazgo de este animal habría ocurrido durante una jornada de monitoreo ambiental realizada por equipos de conservación marina, quienes reportaron la presencia de un ejemplar que coincide con las características de Changuita. Tamaño, comportamiento y patrones de desplazamiento que habían sido previamente documentados antes de su desaparición del radar científico. Aunque aún se mantienen análisis en curso del animal para confirmar su identidad de manera definitiva, el registro ha sido recibido con cautela y entusiasmo dentro de la comunidad científica.
Changuita había sido parte de un proceso de rehabilitación que buscaba reinsertar ejemplares en su hábitat natural, un desafío complejo en ecosistemas donde la presión humana, la contaminación y la reducción de zonas seguras han dificultado la recuperación de diversas especies.
Un avistamiento que reabre preguntas científicas
Según especialistas vinculados a proyectos de conservación marina, este tipo de avistamientos no solo aporta datos biológicos, sino también evidencia del impacto, positivo o negativo, de los programas de reintroducción. La supervivencia de este animal tras siete años en libertad sugiere adaptación y resiliencia, y al mismo tiempo abre nuevas preguntas sobre su ruta migratoria, su estado de salud y su interacción con el entorno.
En la zona costera donde habría sido vista, en América del Sur, pescadores y habitantes locales también reportaron movimientos inusuales en el mar durante los últimos días, lo que refuerza la hipótesis de su presencia. Sin embargo, los expertos insisten en evitar conclusiones apresuradas hasta contar con confirmaciones genéticas o fotográficas más precisas.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario