Chile 2026: el pueblo costero del sur que combina tranquilidad y experiencias culturales

Dónde queda Ralco

Este destino se encuentra en plena Cordillera de los Andes, dentro de la comuna de Alto Biobío, a 200 kilómetros de Santiago. Es una zona montañosa rodeada de naturaleza, con abundante vegetación y ríos que forman un paisaje poco habitual en Sudamérica.

Cómo llegar a Ralco

La forma más sencilla de llegar es saliendo desde Los Ángeles y tomando la ruta Q-61 hacia la comuna de Alto Biobío. El trayecto es de aproximadamente 90 kilómetros y combina sectores asfaltados con caminos de ripio. En total, el viaje en auto demora cerca de una hora y media.