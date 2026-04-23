Chile 2026: el pueblo costero del sur que combina tranquilidad y experiencias culturales
Sinónimo de naturaleza, este destino se ubica a 200 kilómetros de Santiago, dentro del territorio de Alto Biobío. Descubrí dónde queda y qué hacer.
Con la llegada del invierno, Ralco se presenta como una de las alternativas más atractivas del sur de Chile. Ubicado dentro del territorio de Alto Biobío y cargado de naturaleza y serenidad, este destino es ideal para quienes buscan tranquilidad, paisajes atrapantes durante las vacaciones o una escapada de fin de semana.
En ese contexto, Chile se consolidó en los últimos años como uno de los países con mayor crecimiento en materia de turismo, destacándose por la diversidad de sus propuestas, ciudades cautivantes, calidez de sus habitantes y costumbres únicas. El país trasandino, junto con Argentina y Brasil, son las regiones más elegidas para vacacionar.
Qué se puede hacer en Ralco
Ralco se destaca por su entorno natural y las distintas actividades al aire libre que ofrece. Quienes lo visitan pueden recorrer senderos entre montañas y bosques, disfrutar de lagos de aguas claras y acercarse a las adyacencias del volcán Callaqui, convirtiéndose en una opción ideal para el descanso y la exploración de la naturaleza.
Además, el destino permite un acercamiento a la cultura pehuenche, con la posibilidad de conocer el trabajo de artesanos locales, aprender sobre sus tradiciones y acceder a productos típicos de la región. También hay excursiones guiadas que ayudan a entender la historia del lugar y la identidad de sus comunidades.
Dónde queda Ralco
Este destino se encuentra en plena Cordillera de los Andes, dentro de la comuna de Alto Biobío, a 200 kilómetros de Santiago. Es una zona montañosa rodeada de naturaleza, con abundante vegetación y ríos que forman un paisaje poco habitual en Sudamérica.
Cómo llegar a Ralco
La forma más sencilla de llegar es saliendo desde Los Ángeles y tomando la ruta Q-61 hacia la comuna de Alto Biobío. El trayecto es de aproximadamente 90 kilómetros y combina sectores asfaltados con caminos de ripio. En total, el viaje en auto demora cerca de una hora y media.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario