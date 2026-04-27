Alessia Traverso presenta "X ese weon" y marca una nueva etapa en su carrera
Tras su paso por Miss Universo 2026, la artista consolida su presente musical con el cierre de su EP “Disclaimer”.
Alessia atraviesa un momento clave en su carrera y lo deja en claro con el lanzamiento de “X ese weon”, su nuevo single. La artista chilena, que ganó popularidad tras su participación en realities como The Voice y Gran Hermano, apuesta a una etapa más auténtica y segura dentro de la música.
Luego de haber formado parte de Miss Universo 2026, la cantante continúa afianzando su camino artístico con una propuesta que combina identidad, actitud y una fuerte impronta personal. Su crecimiento se refleja en cada uno de sus lanzamientos, donde busca transmitir mensajes ligados a la libertad y la construcción individual.
Con una estética influenciada por los años 90 —su década favorita—, Alessia desarrolla un estilo propio que mezcla lo nostálgico con lo contemporáneo. Bajo ese sello, viene construyendo un recorrido sólido con temas como “Se pegan todos”, “007” y “Disclaimer”, que forman parte de su nuevo EP.
En esta nueva etapa, “X ese weon” se presenta como una declaración de principios. Se trata de una canción donde la artista expone una versión más genuina de sí misma, dejando atrás inseguridades y mostrando una actitud más firme.
El lanzamiento también completa su EP “Disclaimer”, un proyecto que simboliza un proceso de transformación personal. A través de estas canciones, Alessia busca reflejar el despertar de una mujer empoderada, libre de ataduras y enfocada en vivir con intensidad.
De esta manera, la cantante se posiciona en un presente sólido dentro de la escena musical, proyectando un crecimiento que combina evolución artística y una identidad cada vez más definida.
Alessi comenzó su carrera en 2022 cuando decide participar en The Voice Chile y llama la atención de sus Coach Gente de Zona con quienes consigue grabar, posteriormente una canción llamada “Somos”.
Mientras avanzaba en su camino artístico, durante 2024 es contactada para participar del primer “Gran Hermano Chile” donde obtiene una gran oportunidad para dar a conocer su talento como cantante.
Continuando con sorprendentes momentos, en sus inicios, consigue realizar una colaboración con Américo, de esta manera lanzan “Quién”, con un estilo fusionado entre lo romántico y la cumbia. Esta canción marcó 1,5 millones de visualizaciones en Instagram en menos de 24 horas. Actualmente se encuentra disponible en todas las plataformas musicales con más de 500.000 reproducciones en Spotify.
Antes de estrenar su primer EP, Alessia dió a conocer tres singles: “Ex”, “FKU” y “Rosas”. Luego de abrir caminos hacia una nueva etapa, presentó “Disclaimer”, conformado por cuatro canciones con una versión empoderada, dinamita, inspirada en los 90s con un alto enfoque en la vanguardia.
La propuesta estética y sonora del nuevo EP transita entre la nostalgia y la innovación a través de ritmos envolventes, letras que raspan y liberan, y una identidad visual que bebe de la estética de los 90, pero que mira con determinación hacia el futuro. Con "Disclaimer", Alessia no solo compartió música, también su proceso y renacimiento.
Más allá de la música, su faceta como Tiktoker, la posicionó como creadora de contenido y la impulsó luego como Influencer en Instagram, donde comenzó a mostrar más de su vida personal siempre ligada al humor, outfits y por supuesto, la música.
Recientemente, con su carrera en un constante ascenso, Alessia deslumbró también en su paso por el concurso Miss Universo 2026.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario