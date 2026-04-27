Alessia Traverso presenta "X ese weon" y marca una nueva etapa en su carrera

El lanzamiento también completa su EP “Disclaimer”, un proyecto que simboliza un proceso de transformación personal. A través de estas canciones, Alessia busca reflejar el despertar de una mujer empoderada, libre de ataduras y enfocada en vivir con intensidad.

De esta manera, la cantante se posiciona en un presente sólido dentro de la escena musical, proyectando un crecimiento que combina evolución artística y una identidad cada vez más definida.

Alessi comenzó su carrera en 2022 cuando decide participar en The Voice Chile y llama la atención de sus Coach Gente de Zona con quienes consigue grabar, posteriormente una canción llamada “Somos”.

Mientras avanzaba en su camino artístico, durante 2024 es contactada para participar del primer “Gran Hermano Chile” donde obtiene una gran oportunidad para dar a conocer su talento como cantante.

Continuando con sorprendentes momentos, en sus inicios, consigue realizar una colaboración con Américo, de esta manera lanzan “Quién”, con un estilo fusionado entre lo romántico y la cumbia. Esta canción marcó 1,5 millones de visualizaciones en Instagram en menos de 24 horas. Actualmente se encuentra disponible en todas las plataformas musicales con más de 500.000 reproducciones en Spotify.

Antes de estrenar su primer EP, Alessia dió a conocer tres singles: “Ex”, “FKU” y “Rosas”. Luego de abrir caminos hacia una nueva etapa, presentó “Disclaimer”, conformado por cuatro canciones con una versión empoderada, dinamita, inspirada en los 90s con un alto enfoque en la vanguardia.

La propuesta estética y sonora del nuevo EP transita entre la nostalgia y la innovación a través de ritmos envolventes, letras que raspan y liberan, y una identidad visual que bebe de la estética de los 90, pero que mira con determinación hacia el futuro. Con "Disclaimer", Alessia no solo compartió música, también su proceso y renacimiento.

Más allá de la música, su faceta como Tiktoker, la posicionó como creadora de contenido y la impulsó luego como Influencer en Instagram, donde comenzó a mostrar más de su vida personal siempre ligada al humor, outfits y por supuesto, la música.

Recientemente, con su carrera en un constante ascenso, Alessia deslumbró también en su paso por el concurso Miss Universo 2026.