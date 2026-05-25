Buscan en Chile a una argentina que denunció que la perseguían y lleva cinco días desaparecida
La familia de Lourdes Rosario Brizuela teme por su integridad física. La última vez que la mujer se contactó con ellos estaba en Pichilemu, centro de Chile.
La familia de Lourdes Rosario Brizuela, una mujer de 23 años oriunda de Salta, inició esta semana una búsqueda a contrarreloj tras perder contacto con la joven, que fue ubicada por última vez el 20 de mayo, cuando se encontraba en la localidad de Pichilemu, Región de O’Higgins, en el centro de Chile.
Según información proporcionada por la familia y difundida por la Fundación Volviendo a Casa, Lourdes Rosario Brizuela había viajado a Chile en diciembre de 2025 y se había radicado en Punta de Lobos, descrito como u santuario costero y Reserva Mundial de Surf ubicado a solo 6 kilómetros al sur de Pichilemu.
Su madre reveló que días antes de su desaparición le mandó un mensaje de Whatsapp en el que sostuvo que "había personas siguiéndola", y que temía por su seguridad. Después de ese intercambio la mujer no supo más de su hija porque dejó de contestar a sus videollamadas.
"Me puede pasar algo"
Medios de Salta informaron que la joven de 23 años le dijo a su madre que tenía miedo y expresó su preocupación con frases como "me puede pasar algo".
Lourdes Rosario Brizuela mide aproximadamente 1,60 cm. y es de contextura delgada. Tiene tez blanca, cabello castaño y ondulado, y ojos marrones.
Sus señales particulares podrían ayudar a identificarla: tiene un lunar marrón grande en el pecho y la marca de una quemadura en la mano izquierda.
Además, se hizo dos tatuajes, uno de una luna con dos astronautas en la pierna izquierda, y otro en la nuca, un símbolo del que no se tienen más detalles.
La familia solicita que cualquier información se comunique de manera inmediata con las autoridades, ya sea a través del 911 o al +5493874570296.
“Hoy su familia teme seriamente por su integridad física y psicológica. Pedimos máxima difusión en Argentina y Chile”, expresa la publicación de la Fundación Volviendo a Casa, que asiste a víctimas de la trata de personas.
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