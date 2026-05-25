Buscan en Chile a una argentina que denunció que la perseguían y lleva cinco días desaparecida

Lourdes Rosario Brizuela mide aproximadamente 1,60 cm. y es de contextura delgada. Tiene tez blanca, cabello castaño y ondulado, y ojos marrones.

Sus señales particulares podrían ayudar a identificarla: tiene un lunar marrón grande en el pecho y la marca de una quemadura en la mano izquierda.

Además, se hizo dos tatuajes, uno de una luna con dos astronautas en la pierna izquierda, y otro en la nuca, un símbolo del que no se tienen más detalles.

La familia solicita que cualquier información se comunique de manera inmediata con las autoridades, ya sea a través del 911 o al +5493874570296.

“Hoy su familia teme seriamente por su integridad física y psicológica. Pedimos máxima difusión en Argentina y Chile”, expresa la publicación de la Fundación Volviendo a Casa, que asiste a víctimas de la trata de personas.