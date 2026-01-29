Clave para viajeros: qué es el Permiso Internacional de Conducir, vital para salir del país

WhatsApp Image 2026-01-29 at 12.58.28 (1)

PIC: cómo es el trámite exprés y cuál es la única entidad emisora

Un punto fundamental para evitar estafas es que solo el ACA tiene la facultad delegada por el Estado para emitir este documento. Ningún municipio, escribanía o gestoría privada puede otorgar un permiso válido, por más que se publicite como "licencia internacional".

El proceso es sencillo: es presencial, sin turno previo y suele resolverse en menos de 20 minutos. El permiso tiene una validez de un año (o hasta que venza la licencia nacional si el plazo es menor) y debe presentarse siempre junto al carnet argentino original para tener validez ante las autoridades extranjeras.

Para conocer los requisitos necesarios para tramitar el PIC, las oficinas habilitadas y las tarifas, se puede ingresar a: https://www.aca.org.ar/registro-internacional/.