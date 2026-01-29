Clave para viajeros: qué es el Permiso Internacional de Conducir, vital para salir del país
Aunque muchos usuarios creen que la licencia nacional es suficiente, el Permiso Internacional (PIC) es el único documento legalmente reconocido en más de 150 países.
Con el aumento de argentinos que optan por alquilar vehículos en el exterior o cruzar fronteras con sus propios autos, la vigencia de la documentación se vuelve un tema central.
Según advierten especialistas y autoridades del sector, circular fuera del país solo con la licencia local puede derivar en multas, problemas judiciales o la negativa de las rentadoras de autos.
Aquí, el Permiso Internacional de Conducir (PIC) aparece como el respaldo jurídico indispensable bajo normas de la ONU y la OEA.
¿Para qué sirve el Permiso Internacional de Conducir y dónde es obligatorio?
El PIC no reemplaza a la licencia nacional, sino que funciona como una traducción oficial y estandarizada de la misma. Su validez se extiende por los cinco continentes y es particularmente crítico en:
- Estados Unidos: Prácticamente imprescindible debido a las variaciones legales entre estados.
- Europa: Exigido de manera habitual por autoridades de tránsito y compañías de seguros.
- Controles y accidentes: Ante un siniestro o infracción, el PIC evita conflictos de interpretación con la policía o la justicia local.
“El PIC evita complicaciones innecesarias. Es una medida de prevención y tranquilidad para el conductor”, destaca César Carman, presidente del Automóvil Club Argentino (ACA).
PIC: cómo es el trámite exprés y cuál es la única entidad emisora
Un punto fundamental para evitar estafas es que solo el ACA tiene la facultad delegada por el Estado para emitir este documento. Ningún municipio, escribanía o gestoría privada puede otorgar un permiso válido, por más que se publicite como "licencia internacional".
El proceso es sencillo: es presencial, sin turno previo y suele resolverse en menos de 20 minutos. El permiso tiene una validez de un año (o hasta que venza la licencia nacional si el plazo es menor) y debe presentarse siempre junto al carnet argentino original para tener validez ante las autoridades extranjeras.
Para conocer los requisitos necesarios para tramitar el PIC, las oficinas habilitadas y las tarifas, se puede ingresar a: https://www.aca.org.ar/registro-internacional/.
