Salta 2026: el pueblo en el que puede hacer deportes rodeado de naturaleza
Un pueblo rodeado de naturaleza donde se pueden realizar actividades acuáticas, deportes extremos y escapadas ideales para descansar lejos de la rutina.
El norte argentino ofrece destinos únicos para quienes buscan combinar paisajes increíbles, tranquilidad y actividades al aire libre. Dentro de la provincia de Salta, uno de los lugares que más creció turísticamente en los últimos años es un pueblo que mezcla naturaleza, tradición y deportes de aventura.
Ubicado en pleno Valle de Lerma y rodeado de sembradíos, antiguas casonas y caminos rurales, este rincón salteño se convirtió en una excelente alternativa para quienes desean disfrutar de una escapada diferente sin alejarse demasiado de la capital provincial.
Además de su entorno natural, Coronel Moldes llama la atención por su cercanía al famoso Dique Cabra Corral, uno de los embalses más importantes de Argentina y un verdadero paraíso para quienes disfrutan de los deportes acuáticos y las actividades extremas.
Durante los meses más cálidos del año, el pueblo se llena de turistas que buscan relajarse junto al agua, practicar rafting o kayak y disfrutar de festivales tradicionales del norte argentino. Todo esto convierte al destino en una de las propuestas más completas de Salta para el turismo aventura.
Qué se puede hacer en Coronel Moldes
Uno de los principales atractivos de Coronel Moldes es su enorme variedad de actividades al aire libre. El entorno natural del pueblo permite disfrutar desde caminatas tranquilas hasta experiencias llenas de adrenalina.
A pocos minutos del centro se encuentra el Dique Cabra Corral, donde los visitantes pueden realizar:
- Rafting
- Kayak
- Canotaje
- Esquí náutico
- Paseos en motos de agua
- Tirolesa
- Bungee jumping
- Paseos en banano
Además, el lugar es muy elegido por los fanáticos de la pesca deportiva, especialmente por la abundancia de pejerrey.
Otro de los sitios más destacados es la Quebrada de los Cóndores, un espacio natural ideal para observar el vuelo de estas aves características del norte argentino y disfrutar de paisajes serranos únicos.
Para quienes buscan actividades más tranquilas, el pueblo también cuenta con museos históricos, iglesias tradicionales y antiguas casonas coloniales construidas con adobe, que reflejan gran parte de la identidad cultural de la región.
Dónde queda Coronel Moldes
Coronel Moldes se encuentra en la provincia de Salta, dentro del departamento La Viña, a aproximadamente 62 kilómetros de la ciudad de Salta.
El pueblo está ubicado sobre la Ruta Nacional 68, camino hacia Cafayate, y funciona como una parada muy frecuente para quienes recorren los Valles Calchaquíes.
La región se caracteriza por sus extensos campos cultivados, paisajes verdes y un entorno natural perfecto para desconectarse de la rutina y disfrutar del aire libre.
Cómo llegar a Coronel Moldes
Llegar a Coronel Moldes desde la capital salteña es muy sencillo. La forma más rápida es tomar la Ruta Nacional 68 en dirección sur hacia Cafayate.
El trayecto está completamente asfaltado y atraviesa distintos paisajes rurales típicos del norte argentino. El viaje demora aproximadamente una hora en auto.
También existen servicios de colectivos interurbanos que parten regularmente desde la Terminal de Ómnibus de Salta y conectan directamente con el pueblo.
Para quienes viajan desde Buenos Aires u otras provincias, la opción más práctica es llegar en avión al Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes y luego continuar el recorrido por ruta hacia Coronel Moldes.
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