Salta 2026: el pueblo en el que puede hacer deportes rodeado de naturaleza

A pocos minutos del centro se encuentra el Dique Cabra Corral, donde los visitantes pueden realizar:

Rafting

Kayak

Canotaje

Esquí náutico

Paseos en motos de agua

Tirolesa

Bungee jumping

Paseos en banano

Además, el lugar es muy elegido por los fanáticos de la pesca deportiva, especialmente por la abundancia de pejerrey.

Otro de los sitios más destacados es la Quebrada de los Cóndores, un espacio natural ideal para observar el vuelo de estas aves características del norte argentino y disfrutar de paisajes serranos únicos.

Para quienes buscan actividades más tranquilas, el pueblo también cuenta con museos históricos, iglesias tradicionales y antiguas casonas coloniales construidas con adobe, que reflejan gran parte de la identidad cultural de la región.

Dónde queda Coronel Moldes

Coronel Moldes se encuentra en la provincia de Salta, dentro del departamento La Viña, a aproximadamente 62 kilómetros de la ciudad de Salta.

El pueblo está ubicado sobre la Ruta Nacional 68, camino hacia Cafayate, y funciona como una parada muy frecuente para quienes recorren los Valles Calchaquíes.

La región se caracteriza por sus extensos campos cultivados, paisajes verdes y un entorno natural perfecto para desconectarse de la rutina y disfrutar del aire libre.

Cómo llegar a Coronel Moldes

Llegar a Coronel Moldes desde la capital salteña es muy sencillo. La forma más rápida es tomar la Ruta Nacional 68 en dirección sur hacia Cafayate.

El trayecto está completamente asfaltado y atraviesa distintos paisajes rurales típicos del norte argentino. El viaje demora aproximadamente una hora en auto.

También existen servicios de colectivos interurbanos que parten regularmente desde la Terminal de Ómnibus de Salta y conectan directamente con el pueblo.

Para quienes viajan desde Buenos Aires u otras provincias, la opción más práctica es llegar en avión al Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes y luego continuar el recorrido por ruta hacia Coronel Moldes.