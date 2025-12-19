Colores de uñas para Navidad: las tendencias que brillan en las Fiestas
Del rojo clásico a los tonos metalizados y los diseños sutiles, las opciones ideales para sumar estilo y espíritu festivo a tu look navideño.
La Navidad es una de las épocas del año donde los detalles cobran un protagonismo especial, y las uñas no son la excepción. Más allá del outfit, elegir el color adecuado puede elevar cualquier look y acompañar el clima festivo con elegancia, brillo o un toque divertido, según el estilo personal.
El rojo sigue siendo el gran infaltable. En todas sus versiones —bordó, cherry, carmín o rojo intenso— representa la tradición navideña y combina a la perfección con outfits clásicos y sofisticados. Para quienes buscan un giro moderno, el rojo con acabado glossy o detalles dorados es una apuesta segura.
Los tonos metalizados también pisan fuerte en estas Fiestas. Dorado, plateado y champagne aportan luz y glamour, ideales para cenas nocturnas y celebraciones especiales. Pueden llevarse en una sola uña como acento o en un esmaltado completo para un efecto más audaz.
Otra tendencia en alza son los verdes profundos, como el esmeralda o el verde bosque, que remiten al árbol de Navidad y resultan elegantes y originales. Combinados con líneas finas en dorado o pequeños brillos, logran un diseño sofisticado sin exceso.
Para quienes prefieren un look más delicado, los tonos nude, rosados suaves y blancos son una excelente opción. Estos colores permiten sumar detalles minimalistas, como glitter, estrellas pequeñas o francesitas con nail art haciendo alusión a la época navidelña.
Finalmente, el glitter y los efectos perlados se consolidan como aliados indiscutidos de la temporada. Ya sea en acabados completos o en pequeños toques, aportan ese brillo extra que la Navidad pide y convierten a las uñas en un verdadero accesorio de celebración.
