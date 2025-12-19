¿Mesa afuera o adentro? El pronóstico para Nochebuena y Navidad en el AMBA del Servicio Meteorológico Nacional

Navidad: sigue el ascenso térmico

El jueves 25 de diciembre la tendencia se mantiene e incluso el termómetro podría estirarse un poco más. Si bien se espera un incremento en la nubosidad hacia la tarde, las probabilidades de precipitaciones para el AMBA siguen siendo bajas.

Mínima: 21°C a 22°C.

21°C a 22°C. Máxima: Se situará nuevamente en los 33°C, con una sensación térmica que podría ser superior debido a la humedad característica de la zona.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

calor extremo telam 2.jpeg Calor extremo en la Ciudad de Buenos Aires.

Ante este panorama de altas temperaturas, los expertos sugieren: