¿Mesa afuera o adentro? El pronóstico para Nochebuena y Navidad en el AMBA del Servicio Meteorológico Nacional
A pocos días de Navidad, el Servicio Meteorológico Nacional y diversos especialistas anticipan un escenario de calor intenso y estabilidad climática para las celebraciones.
La Nochebuena y la Navidad estarán marcadas por altas temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Con mínimas elevadas y máximas cercanas a los 33 grados, el clima será uno de los grandes protagonistas de las celebraciones.
Para el miércoles 24 de diciembre, Nochebuena, se espera una temperatura mínima cercana a los 20 grados y una máxima que rondará los 33°C. La jornada se presentará con cielo parcialmente nublado y ambiente muy caluroso, especialmente durante la tarde. Por la noche, el termómetro se mantendría alto, con registros por encima de los 25 grados, lo que anticipa una velada sofocante.
En tanto, el jueves 25 de diciembre, Navidad, continuará el calor intenso, con condiciones similares: mínima de 20°C y máxima de 33°C, cielo parcialmente nublado y sensación térmica elevada durante gran parte del día.
Un miércoles de Nochebuena a puro sol
Para el miércoles 24 de diciembre, se espera una jornada típicamente veraniega. El Servicio Meteorológico Nacional prevé condiciones de buen tiempo con un cielo mayormente despejado o apenas algo nublado.
- Mínima: 20°C (promedio en las primeras horas de la mañana).
- Máxima: 33°C (durante la tarde).
A la hora del brindis, la temperatura se mantendría en niveles agradables, rondando los 25°C a 26°C, lo que permite disfrutar de la cena al aire libre sin necesidad de abrigo, pero con el ventilador a mano para quienes prefieran el interior.
Navidad: sigue el ascenso térmico
El jueves 25 de diciembre la tendencia se mantiene e incluso el termómetro podría estirarse un poco más. Si bien se espera un incremento en la nubosidad hacia la tarde, las probabilidades de precipitaciones para el AMBA siguen siendo bajas.
- Mínima: 21°C a 22°C.
- Máxima: Se situará nuevamente en los 33°C, con una sensación térmica que podría ser superior debido a la humedad característica de la zona.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional
Ante este panorama de altas temperaturas, los expertos sugieren:
- Mantener la cadena de frío: Especial cuidado con platos que contengan mayonesa o cremas si se decide cenar afuera.
- Hidratación: Priorizar el consumo de agua, especialmente entre los más chicos y adultos mayores.
- Plan B: Aunque no hay alertas de tormentas vigentes para el AMBA, siempre es recomendable tener un espacio bajo techo despejado, dado que en verano los chaparrones aislados pueden formarse de manera repentina.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario