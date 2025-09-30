La misión de la NASA que busca demostrar que el viaje fue real

Este nuevo desafío busca comprobar la resistencia de los sistemas que en el futuro permitirán establecer una presencia permanente en la superficie lunar. En palabras de la NASA, “la misión no es solo volver, sino ir más lejos de lo que se ha llegado jamás”.

Los experimentos que realizará la NASA

Durante los días de misión se pondrán a prueba distintos estudios científicos vinculados a la vida en el espacio. Entre ellos:

Monitoreo físico de los astronautas , para analizar cómo responde el cuerpo humano en condiciones extremas.

Cultivo de tejidos y sangre para observar la reacción celular en microgravedad.

Comparación de organoides para evaluar cómo se comportan estructuras biológicas en el espacio.

Análisis profundo de la microgravedad, con el fin de entender sus efectos en la salud y en los futuros viajes de larga duración.

Estos experimentos buscan abrir el camino a la exploración interplanetaria, con la vista puesta no solo en la Luna, sino también en Marte.